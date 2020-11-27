Коронавирус в Орловской области, последние новости на 27 ноября 2020: заболевшие орловцы, выписанные пациенты и смертельные исходы

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 27 ноября 2020 года Фото: Архив "КП"

Данные о распространении коронавируса по регионам России опубликовал федеральный оперативный штаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 27 ноября 2020 года.

За сутки COVID-19 подтвердился еще у 144 жителей региона. Таким образом общее количество заразившихся за время пандемии составляет 15 627 человек.

Инфографика яндекс.ру

Выписано по выздоровлению за сутки большее количество людей, чем заразилось. Отрицательным тест на коронавирус за сутки оказался у 265 орловцев, а всего излечились от коронавируса за месяцы наблюдения 12 875 жителей региона.

Инфографика яндекс.ру

Сообщает оперативный штаб и о новых смертях: скончалось еще 3 пациента, заболевших коронавирусной инфекцией. Число умерших в Орловской области приближается к двум сотням, за время распространения COVID-19 по региону ушел из жизни 191 зараженный пациент.

Инфографика яндекс.ру

В Орле продолжается переоборудование корпуса больницы Семашко под коронавирусный госпиталь. В ближайшее время здесь появится больше 200 специализированных коек для заразившихся COVID-19 и нуждающихся в госпитализации. Также при медучреждении установят многотонную емкость с жидким кислородом, которым будут обеспечивать больных.

Всего же в регионе на сегодняшний день развернуто больше 1400 коек для больных коронавирусом.