«Открытие»: банк, который помогает клиенту получить прибыль

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- Ситуация в экономике сегодня непростая. Как это отразилось на россиянах? Что поменялось в отношении к собственному капиталу?

- Банк «Открытие» провел опрос-исследование среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек и получил однозначный результат: за время пандемии осознал необходимость накоплений каждый третий опрошенный россиянин. При этом 34% начали копить непосредственно в разгар коронакризиса, а 15% стали инвесторами. И лишь 7% твердо заявили, что никогда не копили и не собираются этого делать. Самым доходным инструментом россияне считают недвижимость (43% опрошенных), 30% - классический банковский депозит, 25% - иностранную валюту, 24% - ценные бумаги, 17% - инвестируют в собственный бизнес, 19 % - предпочитают откладывать и хранить наличные дома.

Что касается ситуации в нашем регионе, то каждый третий клиент «Открытия» задумывается об инвестициях. Сегодня порядка 40% нашей клиентской базы размещают средства в более доходные накопительные программы, в том числе в индивидуальные инвестиционные счета. Порядка 45% клиентов оформили договора инвестиционного и накопительного страхования жизни, получая 13% в виде гарантированного налогового вычета. Если сравнивать с тенденциями аналогичного периода прошлого года – мы отмечаем увеличение объемов продаваемых инвестиционных продуктов в два раза.

- Вариантов вложения средств много, но как выбрать удобный именно для себя?

- Люди стали понимать, что есть множество инструментов, которые помогут сохранить и приумножить средства. Но главное – определиться с целью. Если хотите сохранить активы, то выбирайте банковские вклады, государственные облигации (безрисковые инструменты). Если хотите заработать, то надо углубляться в торговлю на бирже: можно покупать не только акции надежных крупных компаний, но и вкладываться в новичков. Лучше всего разграничить средства: порядка 70% разместить в традиционных инструментах, а остальные разделить между акциями компаний с дивидендами и другими ценными бумагами. И еще важно понять, как тяжело вы переносите потери, насколько позволите себе рисковать.

Эксперты «Открытия» помогут разобраться в тонкостях рынка акций.

- Какой инструмент сегодня пользуется популярностью?

- В первую очередь, хочу отметить продукт, совмещающий рублевый вклад с индивидуальным инвестиционным счетом. Размещая деньги, вы получаете доход, который состоит из процента по вкладу, налогового вычета на вложенную сумму и заработка от самих инвестиций (по активам, в которые были вложены средства со счета, к примеру, облигации федерального займа). Это позволит клиенту получить более высокую доходность, при этом, более консервативно, без рисков, подойти к вопросу вложения сбережений. В среднем, срок действия счета – более 3 лет (согласно условиям для получения налогового вычета - не меньше), так как в случае закрытия индивидуального инвестиционного счета до истечения указанного срока, клиент потеряет право на налоговый вычет.

Получить налоговый вычет позволяет и программа накопительного страхования жизни – тоже достаточно интересный инструмент для инвестиций. Нельзя не сказать и об эффективности инвестиционного страхования жизни. По истечении срока договора которого клиент не только гарантированно вернет всю сумму вложений, но и получит прибыль. По опыту прошлого года скажу, что доходность у этого продукта оказалась в 2-3 раза выше депозитного сегмента. Кстати, взносы по данному продукту не могут быть конфискованы или арестованы по решению суда и не подлежат разделу при разводе.

- А если свободных денег для инвестирования нет, но желание попробовать присутствует. Что посоветуете, чтобы поднакопить капитал без особых рисков?

- В нашем Банке можно открыть «Накопительный счет», при размещении средств на срок более года доходность по которому выше, чем по краткосрочным вкладам.

Традиционно многие россияне с надеждой смотрят в сторону вложений в иностранную валюту. Однако это совсем не поможет нарастить капитал, а, скорее, лишь даст возможность уберечь его от инфляции, сохранить деньги в долгосрочной перспективе. Курс нестабилен, ситуацию сложно предсказать – это ненадежный вид инвестиций. Есть момент, который позволит немного выиграть в стоимости: при продаже валюты через мобильное приложение банка «Открытие», в сумме равной или превышающей 1000 USD / EUR, банк предложит клиенту более выгодный курс обмена.

Отечественный рубль для инвестиций предпочтительнее иностранной валюты.

- Инвестиции, вложения, активы… Терминология, в которой непрофессионал сразу и не разберется.

- Мы с радостью поможем! Наши сотрудники всегда окажут помощь клиентам, не только подробно консультируя, какой доход они могут получить, но и предупреждая обо всех рисках и ограничениях, которые подразумевает тот или иной продукт.

Кроме того, у банка «Открытие» существует множество предложений, когда мы предлагаем уже готовый комплексный продукт. Это – сбалансированное размещение денег клиента на банковских и небанковских инструментах, что может обеспечить надбавку до 2% годовых к существующим ставкам по вкладам. Например, совместно с нашей Управляющей компанией мы запустили программу сбережений с повышенной ставкой по вкладу или счету «Моя копилка». При оформлении одновременно с паем в ПИФе и любым инвестиционным продуктом, вы получаете надбавку, а также возможность инвестировать средства с минимальным риском.

- Вы упомянули ПИФ. Как действует эта система вложений средств?

- Паевые инвестиционные фонды – один из самых прозрачных и гибких инструментов. Купив пай, клиенты становится совладельцем фонда, средства которого при помощи различных инструментов инвестируются под контролем управляющей компании банка. В итоге вы получаете не только ваш пай, но и доход на свои вложения. Это удобно: для защиты и наращивания капитала клиенту не нужно быть профессионалом. А соблюдение требований закона строго контролируется Банком России. Важно, что в разных ПИФах «Открытия» применяются и разнообразные инструменты, ведется работа с акциями различных компаний – есть широкие возможности для выбора. А следить за движением средств пайщик может удаленно, в личном кабинете.

Широкая линейка существующих накопительных программ ПАО Банк «ФК Открытие» позволяет абсолютно любому клиенту выбрать для себя оптимальный вариант вложений с более высокой доходностью.