Государственный приют для собак в Орле: когда появится и спасет ли город от бродячих животных

Проблема с бездомными животными в Орле существует уже не первый год Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле уже никого не удивишь фотографиями бродячих собак, резвящихся возле Вечного огня в Сквере танкистов или лежащих на газоне центральной улице Ленина. Животные то приветливо виляют хвостами в ожидании вкусненького, то показывают грозный оскал и норовят цапнуть.

Почему ситуацию называют критической? Кто и как тратит деньги на отлов бездомных собак? И будет ли, наконец, в Орле организован приют для бродячих животных? На эти и другие вопросы корреспонденты «Комсомолки» искали ответы у кинологов, ветеринарных врачей, чиновников и общественников-зооативистов.

РАБОТА ТОЛЬКО ПО ЗАЯВКАМ

2019 год. Парад Победы на площади Ленина перед администрацией Орловской области. Оркестр берет высокую ноту, барабанщицы четко отбивают дробь и на центральную площадку выходят … выбегают с пронзительным лаем собаки. Среди многочисленной публики раздаются смешки, от одного к другому передаются возгласы: «Смотри, смотри! Собаки!»

Бродячие собаки частные гости праздничных мероприятий в областного центра. День Победы не исключение Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

А вот другая ситуация. Новый год-2020. На потеху орловцам на той же площади Ленина привезли тюки с соломой: и декор, и детям забава. Кто же не хочет оказаться на вершине! Вот только у нее уже есть хозяева и делиться своей территорией с малышней они не спешат. Песики расположились на удобной подстилке и грозно скалятся на желающих оставить их без нее.

Видимо собакам не объяснили, что тюки с сеном для декора, а не для них Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Проблема с собаками в Орле переходит из года в год. Отлов, вакцинация, стерилизация, передержка уже стали одним из базовых пунктов регионального бюджета, суммы на них выделяются немалые. К слову, в этом году - 8 миллионов 200 тысяч рублей. Однако жалоб на бродячие стаи, кочующие с места на место, не стало меньше, а члены регионального и городского заксобрания неоднократно говорили о том, что ситуация переросла в критическую.

Дело в том, что отлов производится исключительно по заявкам самих жителей. Специально в рейд никто не выезжает. Так не положено. Есть заявка – поймают, нет – продолжат бегать. По информации Управления ветеринарии Орловской области, с начала года в регионе отловили 708 животных без хозяев (данные на 24 ноября 2020 года). Все они были размещены на передержку в приюты белгородской фирмы ООО «ЭкоСервис», расположенные в деревнях Звягинки и Болотовские дворы Орловского района. В каждом из них – 65 и 60 мест соответственно.

Площадка для выгула собак в приюте в Звягинках. Фото с сайта ООО «ЭкоСервис» http://ekoservis31svm.ru

Мало кто задумывается, но спустя 21 день даже пойманные собаки возвращаются «в прежнюю среду обитания». Правда с оговоркой, если животное не проявляет немотивированную агрессию. До 2018 года в России пойманных бездомных собак усыпляли. Однако затем в действие вступил Федеральный закон от 27.12.18 года №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными» (Смотрите пошаговый разбор закона на сайте «Комсомолки» - прим. автора). Согласно ему, бродячих четвероногих запрещено подвергать эвтаназии.

По правилам, в начале всех отловленных собак биркуют и помещают на карантин в специальное помещение на десять дней в Звягинках, затем их перевозят в приют в деревне Болотовские дворы. Здесь их стерилизуют и вакцинируют против бешенства, а через 11 дней возвращают туда, откуда взяли – на улицу.

В таких клетках перевозят бездомных собак. Фото с сайта ООО «ЭкоСервис» http://ekoservis31svm.ru

- Отлов животных без владельцев на территории региона осуществляется по заявкам граждан, организаций, юридических лиц и приютов. В заявке может быть указана как одна собака, подлежащая отлову, так и несколько, - рассказал «Комсомольской правде» Алексей Максимовский, руководитель Управления ветеринарии Орловской области.

ИНФОРМАЦИЯ ПОД ГРИФОМ «СЕКРЕТНО»

В ожидании лакомства Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

«В столе» городской станции по борьбе с болезнями животных лежат уже 699 неисполненных заявок на отлов (данные на 24 ноября 2020 года). Всего же их в этом году было их 1201. Обращения жителей здесь принимают, но не всегда исполняют. Мы постарались узнать почему так складывается ситуация у директора станции Ирины Газукиной, но дозвониться ей оказалось невозможно ни с первого, ни со второго, ни с десятого раза.

В начале сотрудники организации удивленно восклицали: «Это вам не к нам! Мы только заявки собираем, исполняет их «ЭкоСервис»», потом обещали переадресовать звонок своему директору, шептались на той стороне телефонной линии и бросали трубки.

Раз дозвониться до заказчика работ по отлову бездомных собак не удалось, в ход пошел официальный запрос. На него Ирина Владимировна ответила по электронке в течение получаса.

- Органом, осуществляющим полномочия в сфере обращения с животными без владельцев, является Управление ветеринарии Орловской области. В связи с этим, прошу перенаправить Ваш запрос в Управление, - отослала начальник БУОО «Орловская горСББЖ» корреспондента «Комсомолки» в другую структуру.

После этого мы решили повторно искать ответы на вопросы в Управлении ветеринарии, одновременно пытаясь дозвониться до руководителя ООО «ЭкоСервис» Владимира Стегния. Однако в трубке вновь только гудки.

Раза с десятого руководитель фирмы по отлову, стерилизации, вакцинации и передержки бездомных животных все же ответил на звонок.

- «Комсомольская правда» значит? Все ясно. Без комментариев, - ответил неприветливый мужской голос и тут же бросил трубку.

Две из трех профильных организаций, в полномочиях которых решение проблемы с бродячими собаками на улицах, отказались идти на контакт. Узнать их позицию нам так и не удалось. Неужели информация с грифом секретно?

ПО СЛЕДАМ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

По всей вероятности, «собачий вопрос» стал такой закрытой темой из-за возбужденных уголовных дел, находящихся в производстве Следственного комитета Орловской области. Мотивом к их возбуждению стали несколько случаев нападения бродячих собак на людей.

Как научиться жить бок о бок друг с другом? Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Один из них произошел этим летом на перекрестке улиц Раздольная и Бурова в Северном районе города. Тогда на возвращавшуюся домой девушку напала целая разъяренная стая. Происшествие попало в кадр видеорегистратора одной из машин и быстро разлетелось по сети. К счастью, водителям удалось прогнать собак и отвезти в больницу покусанную и перепуганную девушку.

Эта история всколыхнула старую проблему и стала поводом для большой ведомственной проверки. В итоге Следственный комитет и Прокуратура нашли целый ряд нарушений в работе служб, ответственных за отлов бездомных животных.

- Установлено, что Управлением ветеринарии Орловской области и подведомственной ему городской станции по борьбе с болезнями животных ненадлежащим образом осуществлялся контроль за исполнением заявок по отлову безнадзорных собак. При этом факты неправомерного использования средств, выделенных на отлов и стерилизацию животных без владельцев, в ходе проверок проведенных прокуратурой в 2020 году не выявлялись, - сообщила корреспонденту «Комсомолки» Екатерина Давыдова, начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Орловской области.

7 июля 2020 года Следственный комитет Орловской области возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ (Халатность), в связи с ненадлежащим исполнением должностными лицами своих обязанностей. Его расследование продолжается до сих пор.

ГОСПРИЮТ С ДОЛГОИГРАЮЩЕЙ ИСТОРИЕЙ

Пока идет расследование уголовного дела, а чиновники и руководство фирмы «ЭкоСервис» не стремятся к общению ни с простыми жителями, ни с общественниками, ни с журналистами, бродячих животных в городе меньше не становится.

Средств на полноценную реконструкцию будущего приюта в бюджете 2021 года пока нет Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Да, тех собак, что обитали на Раздольной поймали. В приюте-пункте передержки их осмотрели ветеринарный врач и специалист-кинолог УМВД России по Орловской области. Вывод: у животных нет немотивированной агрессии и нет оснований для их постоянного содержания в приюте. Вскоре они вновь попали на улицу.

В этом году в Орле все громче начали звучать предложения по созданию государственного, а не частного приюта для бездомных животных. Город Орел даже передал в собственность области здание склада МУП «Спецавтобаза» с земельным участком, пока абсолютно не адаптированное под содержание собак.

На составление проектно-сметной документации реконструкцию здания из бюджета Орловской области планирует выделить в 2021 году 3,5 миллиона рублей, но это только на проект, о самой реконструкции здания и средств на нее речи пока не идет. Предварительно, сумма на проведение ремонтных работ - 10 миллионов рублей (такие данные были озвучены на одном из заседаний облсовета еще в начале 2020 года).

Значит жителям областного центра еще несколько лет придется делить городскую территорию со стаями собак? Вопрос по-прежнему остается в подвешенном состоянии. Закладывать средства на полноценную реконструкцию будущего приюта в бюджет 2021 года пока не спешат.

Во время обсуждения проекта регионального бюджета на заседании облсовета тему создания госприюта затронула депутат Валентина Остроушко.

- В прошлом году во время обсуждения бюджета на 2020 год я уже задавала вопрос о том, почему не исполнен закон «Об ответственном обращении с животными», который предусматривал строительство приюта для безнадзорных животных к 1 января 2020 года. Департамент финансов заявил, что после утверждения методических рекомендаций Правительства РФ будет разработан порядок строительства приюта. Никто ничего не сделал. Несколько дней назад представитель департамента сказала то же самое, - заявила заместитель Председателя Орловского облсовета.

Остается и еще один вопрос: даже если приют будет, где взять деньги на содержание в нем животных? Первичный отлов (перевозка, стерилизация, вакцинация, содержание в течение 21 дня и выпуск на прежнее место) стоит 12 тысяч рублей, повторный уже без стерилизации и вакцинации - 6 тысяч (Цены из контракта «Экосервиса»). Сумма вновь не маленькая. А может ли это убрать собак с улиц и не разорить и так дефицитный бюджет?

А ОНИ ВСЕ ПЛОДЯТСЯ И ПЛОДЯТСЯ…

Сейчас в Орле и области немало людей «в теме». Они самостоятельно без участия властей и господдержки организуют частные приюты, пытаются пристраивать бездомных собак в хорошие руки и борются за ответственное отношение к животным.

Елена Блинникова: "Бездомные животные чаще всего рождаются дома" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Общественник и зооактивист Елена Блинникова занимается проблемой выброшенных и оставшихся без хозяина собак и кошек уже много лет, сначала в Москве, а потом и в нашем провинциальном городе. С орловскими реалиями Елена впервые столкнулась, когда купила в облцентре дачу.

- На даче было оказалось очень много не нужных мне старых вещей. Я подумала, что в Москве это все часто просят приюты. Начала искать орловские. Написала всем. Привезла и увидела ужасающее состояние. Так постепенно стала помогать. В Орле темой ответственного отношения к животным занимаюсь уже три года, из них год ушел на то, что в целом разобраться как все здесь устроено, - рассказала «Комсомолке» Елена Блинникова.

Летом 2020 года в Орле установили баннеры с призывом стерилизовать домашних животных. Фото Управление ветеринарии Орловской области

По ее мнению, государственный приют в Орле радикально не сможет решить проблему с бродячими животными, так как с таким количеством брошенных собак, он полностью заполнится уже через неделю после открытия. Да и по сумме его содержание обойдется в копеечку.

- В приют посадят 300 животных, а жители кидают на улицу каждый день 10-15 взрослых и 30-50 щенков и котят. Я привожу статистику. В государственном приюте на одну собаку в год будет уходить 80 тысяч рублей (с учетом посуточного содержания, отлова, транспортировки, вакцинации и стерилизации). На триста собак получается 24 миллиона рублей в год. На эту сумму можно стерилизовать две тысячи животных и спасти город от пяти тысяч новых бездомных четвероногих, - говорит Елена.

Уже несколько лет волонтеры частных приютов устраивают благотворительные праздники и ищут хозяев для собак и кошек Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Разгул бродячих животными в Орле, с точки зрения общественницы, складывается не только от бездействия властей, но и от безответственности владельцев домашних животных. Ведь как-то собаки и кошки попадают на улицы.

- Бездомные животные чаще всего рождаются дома. Ситуацию может спасти только популяризация стерилизации и запрет на самовыгул. Это не жестокость, это жизненная необходимость. Кроме того, необходима идентификация и регистрация домашних животных, штрафы за безответственное отношение. Мы проводим аналитику по объявлениям о пристройстве животных, которые родились дома. Это страшно. Спорим с ними каждый день. Они плодят, и потом, не пристроив, выкидывают, - поясняет общественница.

Правда, цены на стерилизацию в Орле тоже кусаются - порядка четырех-шести тысяч рублей. Не каждый готов тратить такую сумму, вот и ходит город по кругу: завел кошку/собаку – получил приплод – не смог пристроить – отправил на улицу в коробке, с подписью «возьмите кто-нибудь». Или же взял животное от скуки, наигрался с ним, а потом оно надоело или пару раз проштрафилось и тоже последовало «на вольные хлеба».

- Знаете, это очень сложная проблема. Она должна решаться на государственном уровне. Каждый человек, который взял животное в дом должен нести за него ответственность, а не рассчитывать на авось. Если же он четко уверен, взвесил все «за» и «против» и готов отвечать за своего домочадца, то лучше не покупать, а взять его в приюте. Тогда постепенно на улицах уже не остается брошенных кошек и собак, - подытоживает Елена.

Неприручаемость бродячих собак - миф Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Кстати, бытует мнение, что животное, которое долгое время жило на улице, уже никогда не сможет привыкнуть к дому. «Комсомолка» спросила начальника кинологической службы УМВД России по Орловской области Дениса Панкова насколько оно обоснованно. Оказывается, неприручаемость бродячих собак - миф.

- Как бы то ни было, собака – это одомашненное животное и где-то на подкорке у нее записано, что надо подчиняться человеку. Если мы возьмем из приюта собаку, которую бросили хозяева, то она будет отличаться большей преданностью. Она уже будет понимать, что «это мой новый дом, это мои настоящие хозяева». Это касается даже обычных дворняжек, - говорит кинолог.

КАК ИЗБЕЖАТЬ НАПАДЕНИЯ? РЕКОМЕНДАЦИИ КИНОЛОГА

К сожалению, пока ситуация складывается так, что государственный приют, который хотя бы частично снизит критичность положения, в ближайший год точно не появится. Отношение к домашним животным также вряд изменится в одночасье и, скорее всего, безалаберные и легкомысленные хозяева продолжат пополняться улицы разонравившимися собаками.

Не избежать и ситуаций, когда в какой-то момент хвостатый может оскалить на вас пасть и проявить агрессию. К слову, по информации главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Орловской области Елены Поляковой, в этом году в больницы с укусами животных обратились 2 088 человек. Уточним, это общая статистика, в нее входят укусы и домашних хвостатых, и кошек, и собак с улицы.

Но все же, как же быть простому прохожему, оказавшемуся в безлюдном месте наедине со сворой?

Мы приводим несколько советов, которыми с «Комсомолкой» поделился профессиональный кинолог Денис Панков.

Стоит помнить, что чаще всего животное нападает, если чувствует, что вы слабы и боитесь его. Бродячая собака, родившаяся на улице, никогда не знавшая человеческой заботы и живущая в дикой стае, начинает лаять, рычать и агрессировать, когда думает, что кто-то пытается посягнуть на ее территорию, щенков и представляет для нее опасность.

По мнению Дениса Анатольевича, в ситуации, когда вы понимаете, что собаки готовятся к реальному нападению, самым эффективным будет побороть свой инстинктивный природный страх и напасть первым, то есть издать угрожающий крик и размахивать руками, сумками, а также определить лидера в стае. Именно от него может зависеть исход встречи.

Причем лидер в стае – это не та собака, которая гавкает издалека, а та которая ведет себя уверенно и пытается укусить. Если напугать лидера, показать, кто главнее, то и стая быстро отстанет и разбежится.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Как уже говорилось выше, отлов собак в Орловской области проводится только по заявках граждан и организаций. На сайте регионального Управления ветеринарии указаны телефоны и адреса электронной почты, по которым можно оставить такую заявку.

Один из основных контактов:

Управление ветеринарии 8 (4862) 59-41-96

Орловский областной ветеринарный центр 8 (4862) 41-60-57

Орловская городская СББЖ 8 (4862) 76-16-35

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