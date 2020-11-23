Молодежный парламент при Воронежской областной Думе рассказал результатах своей деятельности

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Отметим, что Молодёжный парламент при Воронежской областной Думе уже более 14 лет также является настоящей кузницей кадров для законодательной и исполнительной власти региона.

По поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова молодых парламентариев поприветствовал председатель Комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций Артём Зубков. Он зачитал адрес от имени спикера облдумы.

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В нем в частности говорится, что за прошедший период Молодежный парламент конструктивно сотрудничал с депутатским корпусом областной Думы и органами местного самоуправления, стал настоящей кузницей кадров для представительной ветви власти области. При непосредственном участии молодежного парламента реализованы патриотические акции «Наши Герои» и «Тест по истории Отечества», проведены Молодежный форум «Траектория развития», Всероссийский форум органов молодежного самоуправления «Молодежная команда страны» и другие социально значимые мероприятия.

— Особые слова благодарности представителям областного и районных Молодежных парламентов — за участие в волонтерском движении и благотворительную деятельность в период пандемии коронавируса, — отметил в своем приветствии Владимир Нетёсов. Председатель облдумы также выразил уверенность, что лучшие традиции парламентаризма будут продолжены в законодательной и практической деятельности Молодежного парламента Воронежского области следующего созыва.

В свою очередь председатель Комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций Артем Зубков поблагодарил молодых парламентариев за участие в региональном законотворческом процессе.

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— У ребят была уникальная возможность проявить себя, понять, как работает представительная ветвь власти, проанализировать законодательство, связанное с молодежной политикой и внести свои поправки в ряд нормативных актов. На профильных Комитетах облдумы мы рассматривали предложения наших юных коллег, касающиеся корректировки законов «О Молодежном парламенте», «О государственной молодежной политике Воронежской области». И это были конструктивные поправки, которые мы будем в дальнейшем использовать в нашей работе, — отметил Артём Зубков

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Он также обратился к будущему составу Молодежного парламента. Парламентарий подчеркнул, что перед активистами открываются широкие перспективы для самореализации в связи с закреплением в новой редакции Конституции РФ понятия государственной молодежной политики и рассмотрением Государственной Думой федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации» (принят в первом чтении).

Об итогах работы Молодежного парламента III созыва отчиталась его председатель Елена Бойкова. Она отметила, что в период пандемии ребята принимали самое активное участие в работе волонтерских центров, как в Воронеже, так и в муниципальных районах области.

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— Многие ребята прошли большой путь, принимали участие в социально-значимых проектах, выборной кампании. Некоторые стали депутатами Муниципальных и поселковых Советов, были приглашены на работу в исполнительные органы власти, — рассказала председатель Молодежного парламента Елена Бойкова.