Коронавирус в Орловской области, последние новости на 23 ноября 2020: число заболевших превысило 15 тысяч человек

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Федеральный оперативный штаб рассказал о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионах России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 23 ноября 2020 года.

В Орловской области количество заболевших коронавирусом жителей превысило 15 тысяч человек: за сутки заразилось еще 143 орловца, всего - 15 057 человек.

Инфографика яндекс.ру

Выздоровело и выписано из больниц или снято с домашнего наблюдения за сутки 16 человек, невысокая цифра традиционна для выходного дня. В общей сложности смогли победить COVID-19 11 918 жителей региона.

Инфографика яндекс.ру

Сообщает оперативный штаб и о еще одном летальном случае. Суммарно, за месяцы пандемии коронавирус унес жизни 182 орловцев.

Инфографика яндекс.ру

Напомним, что в Орловской области режим повышенной готовности и связанные с ним ограничения продлены до конца 2020 года. В связи с отменой проведения массовых мероприятий, новогодние праздники в этот раз пройдут без концертов, выступлений и народных гуляний. В том числе, не будет новогодних утренников и вечеров в детских садах и школах.

Также в этом году празднование Нового года пройдет без корпоративов. Кафе и рестораны не будут устраивать банкеты с шоу-программой. Не будут бары, клубы и другие увеселительные заведения работать и в новогоднюю ночь.

Свои коррективы коронавирус внес и в образовательный процесс. Сперва на удаленное обучение перешли студенты вузов, а с сегодняшнего дня и учащиеся техникумов и других заведений среднего профессионального образования.

Мы следим за развитием ситуации.