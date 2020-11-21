Коронавирус в Орловской области, последние новости на 21 ноября: заражения, смертность и места в больницах

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 21 ноября 2020 Фото: Архив "КП"

В Орловской области за сутки выявили еще 140 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные на 21 ноября озвучил федеральный оперштаб. Таким образом, за весь период пандемии в регионе заболели уже 14 тысяч 774 человека.

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Победить болезнь смогли 11 тысяч 875 пациентов с COVID-19. Накануне из больниц выписались сразу 274 орловца. Лечение в настоящее время продолжают 2718 человек.

По информации федерального оперштаба, скончались еще три пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19. Всего умер 181 человек.

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Ситуация с коечным фондом в Орловской области по-прежнему остается непростой. Чтобы увеличить количество мест для пациентов с коронавирусом в городской больнице Боткина полностью перепрофилируют хирургическое отделение. Услуги и операции, проходившие здесь, пациенты будут получать в других медицинских организациях. Так, гинекология уйдет в перинатальный центр, а хирургия в областную клиническую больницу.

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- В связи с перепрофилированием появятся дополнительные койки для больных коронавирусом. Больница Семашко станет полноценным госпиталем для коронавирусных больных, - пояснил Иван Залогин во время онлайн-брифинга с журналистами.

Одновременно с этим коечный фонд для лечения ковидных больных наращивают в Кромской ЦРБ. Всего по данным на утром 20 ноября в медучреждениях региона было развернуто 1372 места для заразившихся COVID-19.

Сдержать распространение инфекции региональный оперштаб пытается ужесточением надзора за соблюдение санитарно-эпидемиологических правил. Нарушение масочного режима в магазинах и общественном транспорте оборачивается для орловцев штрафами. Только за последний месяц был составлен 71 протокол на пассажиров и водителей маршруток и такси.

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