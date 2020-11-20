Коронавирус в Орловской области, последние новости на 20 ноября: новые смертельные случаи и заражения

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 20 ноября Фото: Архив "КП"

В Орловской области за сутки выявили еще 139 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные на 20 ноября озвучил федеральный оперштаб. Таким образом, за весь период пандемии в регионе заболели уже 14 тысяч 634 человека.

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Победить болезнь смогли 11 тысяч 601 пациент с COVID-19. Накануне из больниц выписались сразу 215 орловцев. Лечение в настоящее время продолжают 2855 человек.

По информации федерального оперштаба, скончались еще три пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19. Всего умерло 178 человек.

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В регионе продолжают ужесточать ограничительные меры. Накануне стало известно об отмене всех праздничных новогодних мероприятий с массовым скоплением людей: под запретом оказались утренники в школах и детских садах, а также корпоративы в кафе и ресторанах.

Изменения произошли и в учебном процессе студентов. На «дистанционку» со следующей недели уходят вузы, училища, техникумы и колледжи. Школьники пока продолжают обучение в прежнем режиме, но родители сами могут стать инициаторами перевода детей на удаленное обучение.

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- Как вы уже знаете, у себя в регионе мы не планируем повторное введение локдауна. Однако нужно понимать, что в случае ухудшения ситуации мы будем вынужден усилить ограничения. Это - не перестраховка, это - нивелирование рисков, - подчеркнул губернатор Андрей Клычков.

В России в целом за сутки выявлено еще 24 318 случаев заражения коронавирусом во всех 85 регионах, всего за месяцы пандемии заболел 2 039 926 человек. Выздоровели за сутки 24 758 человек, суммарно болезнь смогли победить 1 551 414 человека. Скончалось за прошедший день 461 пациент, число смертей достигло 35 311 человек.

Мы следим за развитием ситуации.