Коронавирус в Орловской области, последние новости на 19 ноября 2020: скончались еще два человека

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 19 ноября Фото: Архив "КП"

Федеральный оперштаб представил обновленную статистику о распространении коронавируса в регионах России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 19 ноября 2020 года.

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В Орловской области вновь рекорд по заболеваемости. За минувшие сутки положительным текст на COVID-19 оказался у 141 орловца. Всего за весь период пандемии заболели 14 тысяч 495 человек.

Выздоровело и выписано из больниц или снято с домашнего наблюдения по выздоровлению за прошедший день 186 пациентов. Победить коронавирус смогли 11 386 орловцев.

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Однако пополнилась и статистика смертности. Оперативный штаб сообщил о еще о двух скончавшихся пациентах с диагнозом COVID-19. В Орловской области пандемия унесла жизни уже 175 человек.

В настоящее время продолжают лечение 2934 человека. При этом область попала в тройку регионов с самой сложной ситуацией по наличию коек для больных коронавирусом. Об этом накануне рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время совещания с Президентом Владимиром Путиным.

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков также признал, что ситуация с коечным фонтом очень сложная, однако в ближайшее время будут развернуты новые места в больницах.

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- В Кромской ЦРБ, один из корпусов которой почти переоборудован под прием COVID-пациентов, завершается развертывание еще 70 коек. Это не просто перемещенные койко-места, это новые медицинские кровати, матрасы, оснащение, подводка индивидуального медицинского оборудования, системы подачи кислорода к каждому больному. Это рабочий запас и резерв лекарственных средств, поставляемый в ЦРБ в объемах, необходимых для полноценного функционирования стационара. На сегодняшний день вместимость корпуса составляет 140 мест, - пояснил Андрей Клычков.