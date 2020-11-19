Партия «Новые люди» открыла отделение в Орловской области

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На данный момент «Новые люди» представлены уже более чем в 60 регионах России, теперь среди них есть и Орловская область. По словам лидера партии Алексея Нечаева, «Новые люди» будут принимать участие в выборах в Госдуму-2021 и сейчас формируют список кандидатов в депутаты.

- Согласно последним опросам ВЦИОМ, 39% людей в стране выступают за перемены, за развитие. Мы предполагаем, что к думским выборам это может быть уже 50% и даже больше, - отметил лидер партии Алексей Нечаев.

«Новые люди» ставят целью обновление власти, снижение участия государства в экономике, поддержку малого бизнеса и самозанятых, а также бережное отношение к окружающей среде.

- Мы готовимся принять участие в выборах депутатов Госдумы в 2021 году и уже сейчас подбираем кандидатов. Мы проводим много встреч с жителями нашей области для того, чтобы совместно обсудить проблемы, найти пути их решения, - подчеркнул руководитель регионального штаба Максим Марков.

Справка

Партия была создана 1 марта 2020 года. На сентябрьских выборах этого года партия прошла в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске - более 15% голосов избирателей.

Штаб партии «Новые люди» открылся по адресу: ул. М. Горького, 44

Телефон +7-991-239-63-26

О текущих проектах в Орловской области «Новые люди» рассказывают в социальных сетях:

https://vk.com/newpeople_orel

https://www.instagram.com/newpeople_orel/

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