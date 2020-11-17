Медицинские организации Липецкой области пополнили 40 студентов и ординаторов

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Медицинские учреждения Липецка, Ельца, а также целого ряда районных больниц пополнили 40 студентов и ординаторов. Многие из них обучаются по целевому набору от Липецкой области.

Работу по привлечению так нужных сегодня дополнительных медицинских кадров проводит управление здравоохранения Липецкой области по поручению главы региона Игоря Артамонова. Отправлены запросы в адрес ректоров о направлении студентов-старшекурсников для доукомплектования штатов первичного звена здравоохранения.

Студенты и ординаторы трудятся в больницах и поликлиниках Грязинского, Измалковского, Усманского, Добринского, Лебедянского, Краснинского и Долгоруковского районов. Также они работают в областных клинической и инфекционной больницах, областном онкодиспансере и Елецкой городской больнице №1 имени Н.А. Семашко, ряде других медицинских учреждений Липецкой области.

«Спасибо за поддержку всем, кто с нами в это сложное время, – поблагодарил молодых врачей Игорь Артамонов. – Медицинские работники – герои нашего времени, и все мы это сейчас видим. Они являются главными творцами успеха в противодействии COVID-19, начиная с мер профилактики и до спасения больных в операционной. Врачи всегда были военнообязанными, и сегодня люди в белых халатах каждый день, как на войне. Они ежедневно вступают в борьбу за жизнь других, рискуя собственным здоровьем. Их труд заслуживает восхищения».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.