Беречь или тратить: 5 шагов для определения финансовой стратегии

Фото: Роман Игнатьев.

11 ноября Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные нового исследования: оказывается, что россияне придерживаются сберегательного образа жизни. Сегодня, если верить аналитикам, 70% жителей нашей страны считают, что лучше тратить по минимуму, оставляя на будущее. А вот каждый пятый (21%), напротив, думает, что зарплату или пенсию нужно вложить побыстрее в необходимые покупки, а сбережения - во что-то ценное.

Следовать ли за большинством? Или определить собственную финансовую стратегию? Решать вам. Мы же хотим предложить лишь несколько советов, которые помогут это сделать.

Шаг №1 - Систематизируйте свои доходы и расходы

Если вы хотите чувствовать уверенность в завтрашнем дне, анализируйте «круговорот» денег в вашем кошельке. Это одно из фундаментальных правил для ведения семейного бюджета. Сегодня в личном кабинете вашего банка или в мобильном приложении, как правило, отражены основные траты и зачисления средств. Если этого недостаточно, вы можете завести электронную таблицу или вести подсчеты по-старинке в блокноте. Подход не столь важен. Но вы должны понимать, сколько денег вам необходимо в среднем в месяц, а сколько в год.

Определитесь с источниками доходов. Полагаетесь ли вы только на зарплату? Или у вас есть пассивные каналы: быть может, вы сдаете квартиру, открыли вклад или купили акции? Понятно, что чем больше способов заработать деньги вы используете, тем меньше подвержены каким-то непредвиденным ударам.

Не менее важно систематизировать расходы. Покупка продуктов и базовых вещей, оплата коммунальных счетов, траты на бензин или проезд - эти и другие расходы подобного типа формируют ваш ежемесячный запрос. Хватает ли вам 30 тысяч рублей? Нужно ли 50? Или 100 тысяч, кажется, недостаточно? Сравнивая результаты от месяца к месяцу, вы поймете, что где-то могли был использовать дополнительные способы заработка, а в других случаях наоборот сократить необоснованные траты.

Шаг №2 - Откажитесь от импульсивных действий

Откладывать деньги по итогу месяца или года - крайне трудоемкий путь. Постоянно возникают мысли: почему бы не порадовать себя походом в ресторан, кино, клуб или не купить, например, новый огромный телевизор? Поэтому лучше заранее определиться. Можно сразу с зарплаты откладывать 10%-20%.

И помните, что с первого взгляда небольшие траты могут по итогу месяца обернуться «дырой» в бюджете. Любите выпивать чашечку кофе в дорогом кафе каждое утро? Думаете, что 100-200 рублей - не такая высокая цена? Но сколько в итоге получается за месяц?

Старайтесь вкладывать деньги в качественные и действительно нужные вам вещи - они не только повысят ваш уровень жизни, но и действительно будут востребованы.

Шаг №3 - Большие цели и «подушка безопасности»

Фото: Валерий Звонарев.

Когда вы обретете гармонию между доходами и расходам, то заметите, что некая часть денег после очередного финансового цикла остается на вашем счету. Это и есть сбережения или «подушка безопасности». «Лишние» деньги можно использовать в качестве дополнительного финансового инструмента и получать пассивный доход. Но прежде определитесь: когда вам могут потребоваться эти средства снова?

Научитесь ставить большие цели. Собираетесь ли вы купить автомобиль? Поменять жилье? Отправиться летом на отдых? Планируйте такие траты заранее. Тогда они не обернутся шоком для бюджета. Кроме того, при идеальном раскладе у вас должна быть определенная сумма, которую вы сможете использовать в случае непредвиденной ситуации.

Шаг №4 - Будьте бдительны

Осторожность, внимательность и критический анализ - неотъемлемые критерии финансовой грамотности. Идет ли речь о правилах хранения конфиденциальной информации, выборе верных инструментов заработка или об умении банально сравнивать цены. Не ждите сверхприбыли за «пару кликов» в течение пары часов. Такие иррациональные предложения, скорее всего, приведут вас в финансовую пирамиду или в иные сети мошенников. Есть и другая ловушка, ее подготовили для нас маркетологи: например, при покупке шести вещей, еще одна достается в подарок. Мы думаем, что экономим. Но зачем нам семь условных зонтов? Так и появляются необдуманные траты.

Шаг №5 - Изучайте новые инструменты

Если вы впервые решили оформить вклад, взять кредит или начать путь инвестора, старайтесь получить как можно больше информации о существующих предложениях. Обычно, достаточно будет информации на сайте вашего банка. Например, многие финансовые организации размещают специальный калькулятор, который помогает заранее рассчитать доходность того или иного предложения.

Не стесняйтесь также участвовать в опросах - многие банки проводят их после обслуживания. Такое интервьюирование помогает улучшать сервисы. Тот же Сбербанк регулярно проводит исследования качества оказываемых услуг с помощью телефонных звонков или смс с номеров 900 и 9000. Также клиентам могут придти push-уведомления в мобильном приложении. Достаточно потратить всего несколько минут, чтобы ответить на вопросы. Ваша информация поможет банку развиваться и улучшать свои продукты.

Кстати, по итогам 9 месяцев 2020 года 13500 клиентов Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк (71% из опрошенных) поставили ему высокую оценку и готовы рекомендовать Сбербанк как свой основной банк. Среди отмечаемых плюсов – доступность любого сервиса банка в формате 24/7 благодаря удобному и понятному мобильному приложению.