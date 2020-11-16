«Радовался как ребенок»: вице-спикер орловского облсовета излечился от коронавируса

Михаил Вдовин излечился от коронавируса Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Руководство Орловской области идет на поправку после целой волны случаев заражения коронавирусной инфекцией. С заболеванием уже справились губернатор Андрей Клычков, экс-глава администрации Орла Александр Муромский, глава облсовета Леонид Музалевский, предстедатель горсовета Василий Новиков. Теперь в числе излечившихся и вице-спикер облсовета Михаил Вдовин.

О долгожданной выписке из больницы Боткина он рассказал в соцсетях. По словам Михаила Васильевича, этого события он ждал почти месяц. Напомним, вице-спикер заболел в середине октября.

- Окна моей палаты, где я лечился от коронавируса, выходили на оживленную городскую улицу. Всякий раз, когда из меня забирали очередную порцию крови для анализов, мне казалось, что тают мои надежды на выздоровление. После этого я подходил к окну и видел по ту сторону другую жизнь: снующие автомобили, проезжающие автобусы с пассажирами, спешащих, куда - то людей. Мне так хотелось оказаться по ту сторону окна, но заходила медсестра с капельницей, и в мой исколотый живот я получал очередную порцию лекарств и в мою вену опять кололи, - вспоминает вице-спикер заксобрания.

Во время лечения в больницы Михаил Вдовин продолжал поддерживать связь со своими подписчиками в соцсетях, рассказывал о жизни в «красной зоне», о многочасовых ожиданиях скорой на дом и конвейере больных.

- Каждый день - УЗИ, рентген, куча таблеток. Так прошло около двух недель. И вот лечащий врач после очередного осмотра, сказал: «сегодня выписываем». Когда вышел из больницы, я испытал необыкновенное чувство свободы и чего-то еще необъяснимо радостного, и светлого. Радовался как ребенок, даже прошел немножко пешком, прежде чем вызвать такси, - рассказывает Михаил Вдовин.

После возвращения домой и по разрешению своего лечащего врача, он отправился в гости к внукам, самому младшему из которых всего пять месяцев.

- Младший долго и подозрительно смотрел на меня в маске, потом улыбнулся и протянул ко мне руки. Внучка рассказала стихотворение, которое она выучила к моему выздоровлению. Потом все вместе пили чай. Я наверно не ошибусь, если скажу, что коронавирус заставил нас по-иному взглянуть на жизнь, и оценить, то, что мы раньше в суете не замечал. Мы куда-то постоянно спешим, стараемся как можно больше сделать и за этой жизненной спешкой, мы перестаем ценить саму жизнь, - говорит Михаил Васильевич.

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