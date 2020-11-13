Парламентарии Воронежской областной Думы предлагают закупить в следующем году новые скорые для региона

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы.

Инициатива была выдвинута в ходе заседания фракции Единая Россия в региональном парламенте.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы.

В рамках повестки заседания были подведены и итоги тематической недели приемов граждан по вопросам, связанным с жилищно-коммунальным хозяйством региона. Напомним, общение с заявителями состоялось на базе региональной общественной приемной Председателя партии «Единой России» и местных общественных приемных партии.

Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, парламентариям всех уровней поступило более 500 обращений граждан. При этом в ходе тематической недели приемов по вопросам ЖКХ положительное решение удалось найти по трети всех обращений.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы.

Заместитель председателя Комитета облдумы по ЖКХ, энергетике и тарифам, руководитель общественной партийной приемной Марина Андрейчук сообщила, что участие в тематических приемах граждан приняли 37 депутатов облдумы, представляющие фракцию «Единая Россия». Также она проинформировала коллег, что с 1 по 10 декабря состоится традиционная декада приемов граждан, приуроченная ко дню создания партии.

Затем заместитель председателя облдумы Николай Колосков рассказал о работе по формированию бюджета на 2021 и плановый период 2022—2023 годов. Также члены фракции обсудили предложения муниципалитетов по включению ряда объектов в адресные инвестиционные программы на 2022-2023 годы.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы.

Руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Людмила Ипполитова сообщила членам фракции о вопросе материально-технического обеспечения медучреждений, рассмотренном накануне на заседании Комитета Воронежской областной Думы по охране здоровья. Члены фракции приняли решение направить обращение к главе региона о необходимости выделения дополнительных средств на обновление автопарка скорой помощи. В нем, в частности, говорится, что фракция «Единая Россия» предлагает в процессе формирования бюджета Воронежской области на 2021 год предусмотреть выделение дополнительных средств на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи из расчета: 10 машин на городской округ город Воронеж, по 2 машины на каждый муниципальный район и остальные городские округа.