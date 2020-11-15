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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 15 ноября 2020: число заболевших приблизилось к 14 тысячам человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 15 ноября 2020 года
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Архив "КП"

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по регионам России, свежие данные о динамике представил федеральный оперативный штаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 15 ноября 2020 года.

Количество заболевших в Орловской области вплотную приблизилось 14 тысячам. За сутки заразилось еще 132 жителя, таким образом общее число заболевших за время пандемии достигает 13 950 человек.

Инфографика яндекс.ру

Инфографика яндекс.ру

Выписано из больниц или снято с домашнего наблюдения за вчерашний день 51 человек. Суммарно число выздоровевших составляет 10 819 орловцев.

Инфографика яндекс.ру

Инфографика яндекс.ру

О новых летальных случаях за последние сутки оперативный штаб не сообщает. Всего зафиксирована 171 смерть: у пациентов был лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.

Инфографика яндекс.ру

Инфографика яндекс.ру

Ограничения, связанные с коронавирусом, продолжают действовать в Орловской области. Так, продлен запрет на работу увеселительных заведений и заведений общепита в ночное время. Из-за распространения коронавируса бары, клубы, кафе должны закрываться в 23.00.

Мы следим за развитием ситуации.

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Орловской области 2020: последние новости

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