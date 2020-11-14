Коронавирус в Орловской области, последние новости на 14 ноября 2020: сколько человек заболело, выздоровело и скончалось за сутки

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 14 ноября 2020 года Фото: Архив "КП"

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по регионам России, свежие данные о динамике представил федеральный оперативный штаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 14 ноября 2020 года.

Количество заболевших в Орловской области приближается к 14 тысячам. На сегодняшний день подтверждено еще 134 случая заражения среди населения, таким образом общее число заболевших за время пандемии достигает 13 818 человек.

Инфографика яндекс.ру

Выздоровело и выписано за минувший день пациентов больше, чем заболело, а именно 143. Всего же смогли излечиться за эти месяцы 19 768 орловцев.

Инфографика яндекс.ру

Сообщает федеральный оперштаб и о двух смертях. Таким образом в Орловской области скончался 171 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19.

Инфографика яндекс.ру

Напомним, в Орловской области продолжает действовать режим повышенной готовности и связанные с ним ограничения. Так, в особых условиях приходится работать предприятиям и организациям, а все жители региона обязаны соблюдать масочный режим. сумма штрафов за нарушение санитарных требований в период пандемии превысила 2 миллиона рублей. Поверки проходят как в отношении обычных людей, так и в отношении предприятий и организаций.

Режим повышенной готовности продлен до конца года.

Мы следим за развитием ситуации.