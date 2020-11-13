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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 13 ноября: выявлено 136 случаев заражения

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 13 ноября 2020 года
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Коронавирус в Орловской области, последние новости на 13 ноября

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 13 ноября

Фото: Архив "КП"

В Орловской области за сутки выявили еще 136 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные на 13 ноября озвучил федеральный оперштаб. Это новый рекордный показатель за последние несколько недель.

Инфографика https://yandex.ru

Инфографика https://yandex.ru

В общей сложности за весь период пандемии в Орловской области заболели уже 13 тысяч 684 человека. Из них победить болезнь смогли 10 тысяч 625 пациентов с COVID-19. Накануне из больниц выписались 111 орловцев.

Лечение в настоящее время продолжают 3088 человек.

Инфографика https://yandex.ru

Инфографика https://yandex.ru

О новых летальных случаях федеральный оперштаб не сообщает. С начала пандемии в Орловской области умерли 169 человек, у всех лабораторно был подтвержден COVID-19.

Инфографика https://yandex.ru

Инфографика https://yandex.ru

В России в целом за сутки выявлено еще 21983 случаев заражения коронавирусом среди жителей, всего за месяцы пандемии заболел 1880551 человек. Выздоровели за сутки 18735 человек, суммарно болезнь смогли победить 1 406 903 человека. Скончалось за прошедший день 411 пациент, число смертей достигло 32 443 человек.

Мы следим за развитием ситуации.

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Орловской области 2020: последние новости

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