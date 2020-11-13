Опасная дорога в школу: ситуацией в орловском селе Казарь заинтересовалась прокуратура и полиция

На нападавшего уже возбудили уголовное дело Фото: Архив "КП"

Начало нового учебного года в Орловской области вновь подняло старые проблемы. На этот раз отсутствие школьных автобусов в отдаленных деревнях едва не обернулось трагедией – на возвращающуюся домой девочку напал мужчина с электрошокером.

ЧП произошло 7 октября в селе Казарь Залегощенского района. Мама пострадавшей школьницы обратилась к журналистам телеканала «Истоки» и рассказала о той опасности, в которой находятся ученики местной школы.

Из-за того, что в селе разбитая грунтовая дорога, здесь не могут утвердить маршрут школьного автобуса и пустить транспорт для детей. Вот и приходится им добираться до школы и обратно самостоятельно.

Один из таких походов едва не стал роковым. Местный 45-летний житель подкараулил школьницу и несколько раз ударил ее электрошокером. К счастью девочке удалось убежать, тяжелых травм она не получила, отделалась синяками, но пережила большой стресс и перепугана до сих пор.

Сейчас нападавшего уже задержали. Как стало известно «Комсомолке» из своих источников, мужчина страдает психическим заболеванием.

- В настоящее время подразделением дознания ОМВД по Залегощенскому району в отношении данного лица возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий). Ведется предварительное расследование, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Подключилась к ситуации и прокуратура. Ведомство намерено выяснить, почему районные власти оставили детей без транспорта, не отремонтировали дорогу и долгое время бездействовали.

- По поручению прокурора области направлено исковое заявление в суд об обязании администрации Залегощенского района привести в соответствие с установленными требованиями участок дороги, являющийся частью школьного маршрута. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, в чью компетенцию входит организация перевозки детей и обеспечение безопасности дорожного движения, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Напомним, это проблема с школьными автобусами и их маршрутами, проходящими по разбитым сельским дорогам, в регионе – не единичная. Ранее «Комсомолка» уже рассказывала историю второклашки Кристины из села Вышняя Замарайка в Должанском районе. К счастью, сейчас здесь уже проблема решена.

Мы следим за развитием ситуации.

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