Валил дым, малыши плакали на балконе: в Орловской области супруги спасли из пожара двоих детей и их дедушку

В Орловской области супруги спасли из горящей квартиры двоих малышей и дедушку Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области супруги спасли из горящей квартиры двоих малышей и их дедушку. ЧП грозило обернуться трагедией, но Антон и Татьяна Абанеевы ни на секунду не засомневались в своих действиях, увидев валящие из окон пятиэтажки черные клубы дыма и плачущих среди них детей.

ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ

Все произошло сегодня, 11 ноября, в городе Мценске. В службу спасения очевидцы сообщили о пожаре где-то в половине третьего часа дня, и когда спасатели прибыли на место оказалось, что мимо чужой беды не смогли пройти неравнодушные горожане.

Так, Антон и Татьяна оказались рядом по стечению обстоятельств, увидели дым, а на балконе квартиры, расположенной на втором этаже, плакали двое детей - маленькие брат и сестра. Антон тут же бросился на помощь. Он зашел в соседнюю квартиру и через окно пробрался на балкон горящего жилища. Еще один местный житель помогал мужчине, а принимали перепуганных мальчика и девочку на соседнем балконе жена Антона Татьяна вместе с соседкой. К счастью, операция прошла успешно. Пусть и сильно перепугавшихся, но живых и здоровых малышей эвакуировали, соседка приняла детей к себе на время.

Но оказалось, что в квартире есть еще один человек, которому нужна помощь. Дверь жилища пришлось выбить, у входа лежал пожилой мужчина - дедушка уже спасенных малышей. Очевидцы на руках вынесли его на улицу. К этому моменту прибыли медики и пожарные. Скорая увезла пострадавшего мужчину в больницу, жизни и здоровью детей ничего не угрожало.

"НИЧЕГО ОСОБЕННОГО Я НЕ СДЕЛАЛ"

Антон Абанеев, как зачастую бывает с героями из народа, не считает, что сделал что-то особенное. Супруги сами воспитывают двоих детей, возможно поэтому речи о выборе здесь не шло.

- Я считаю, что ничего особенного не сделал, так каждый должен поступать, это же дети, как можно пройти мимо, - говорит Антон.

Антон уверен, что ничего необычного он не сделал Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Правда супруга мужчины Татьяны рассказала, что мужу не впервой помогать другим людям, очутившимся в беде.

- Буквально этим летом он дважды вызывал Скорую помощь людям, которым стало плохо на улице, - поделилась с нами Татьяна Абанеева.

В МЧС же восхищены мужеством простой семьи из районного центра, спасатели уверены: участники сегодняшней истории настоящие герои нашего времени.

ОФИЦИАЛЬНО

Когда пожарные подразделения прибыли на место происшествия, оказалось, что очаг возгорания в квартире на втором этаже многоквартирного жилого дома. Более того, существовала угроза распространения пламени на смежные помещения. Жильцов подъезда пришлось эвакуировать, пожар удалось локализовать за считанные минуты. В итоге одна комната выгорела.

Почему случился пожар, еще предстоит установить инспекторам Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

- Выяснить обстоятельства и причины пожара предстоит инспекторам государственного пожарного надзора города Мценска, - сообщила "Комсомолке" Наталья Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.