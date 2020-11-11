Коронавирус в Орловской области, последние новости на 11 ноября 2020: еще один человек скончался

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 11 ноября Фото: Архив "КП"

Федеральный оперативный штаб огласил обновленные данные о распространении коронавирусной инфекции по регионам России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 11 ноября 2020 года.

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На сегодняшний день положительными тесты на COVID-19 оказались у 135 орловцев. Регион приблизился к порогу в тринадцать с половиной тысяч заболевших. В настоящее время число заразившихся коронавирусом достигло уже 13415 человек.

Выздоровело и выписано из больниц и снято с домашнего наблюдения 165 орловцев. Всего смогли излечиться 10 тысяч 405 человек. Продолжают бороться с заболеванием 2842 орловца.

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Оперативный штаб подтвердил новый летальных исходах пациента COVID-19. Таким образом, за время пандемии в Орловской области скончалось уже 168 человек с лабораторно подтвержденным коронавирусом.

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Ситуация с коечным фондом остается непростой. В недавно открывшемся ковидном корпусе на 140 мест Кромской ЦРБ занято уже более сорока. Не хватает в орловских аптеках и антибиотиков. Однако глава регионального Департамента здравоохранения заявил, что к концу недели ситуация улучшится.