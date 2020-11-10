Бюджет Воронежской области пополнился почти на 560 млн рублей за счет неналоговых имущественных доходов

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Состоялась рабочая встреча депутатов Воронежской областной Думы с руководством департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области. Это очередная из серии встреч, которые проводятся по поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова. Напомним, что Владимир Нетёсов поставил депутатскому корпусу задачу провести накануне нулевого чтения бюджета на 2021 и плановый период 2022—2023 гг. консультации, итогом которых должно стать консолидированное мнение парламентариев и представителей исполнительных органов власти об объемах финансирования и перспективах развития всех сфер региона.

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Провел встречу заместитель председателя регионального парламента, председатель Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков. На заседании присутствовали заместители председателя Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Александр Вериковский, Елена Губина, Иван Воробьёв, председатель Комитета по имущественным и земельным отношениям Михаил Гусев, руководитель департамента имущественных и земельных отношений Сергей Юсупов.

Как рассказал Сергей Юсупов, департамент имущественных и земельных отношений работает по четырем основным направлениям: имущественные отношения, земельные отношения, регулирование рекламного рынка и лицензирование отдельных видов деятельности (алкоголь, черный и цветной металл).

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По состоянию на 15 октября 2020 года поступления неналоговых имущественных доходов составили 559,8 млн рублей. Для департамента на 2020 год установлен план 600 млн рублей.

Участники совещания обсудили планы поступления неналоговых имущественных доходов в 2021, 2022 и 2023 гг., а также финансирование основных статей расходов департамента на обеспечение и защиту имущественных интересов, содержание объектов движимого и недвижимого имущества, оформление невостребованных земельных долей, регулирование рынка наружной рекламы.

Сергей Юсупов сообщил, что департамент задействован в реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в части вовлечения в оборот федеральных земель на территории Воронежа для решения проблем по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья, реализации прав детей-сирот на получение жилья. Вся деятельность департамента строится в рамках государственной программы Воронежской области «Управление государственным имуществом» сроком реализации 2014-2024 годы.

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Одной из задач департамента является обеспечение земельными участками льготных категорий граждан, имеющих на это право. Первоочередной категорией являются многодетные семьи. В связи с нехваткой свободных земельных участков прорабатывается вопрос о предоставлении альтернативной меры социальной поддержки многодетным семьям в виде единовременной денежной компенсации взамен предоставления земельных участков. Предварительно сумма компенсации составит 200 тысяч рублей.

Парламентарии задали Сергею Юсупову интересующие вопросы и наметили планы совместной работы.