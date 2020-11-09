Россельхозбанк открыл интернет-ресурс для старшего поколения «Моё время»

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Сервис играет роль комфортного пространства в интернете для людей пенсионного и пред-пенсионного возраста. Экосистема «Моё время» содержит интересный контент, даёт возможность пользователям получать доступ к полезным для старшего поколения сервисам и дистанционным консультациям по всем жизненным ситуациям.

Пользователям сервиса доступен онлайн-журнал со статьями по актуальным для старшего поколения вопросам: о налогах и сбережениях, изменениях в законодательстве, недвижимости, медицине, ЖКХ, материалы о здоровом образе жизни и семейных отношениях, советы для дачников и огородников. Пользователи могут обсуждать статьи, оставлять отзывы о банковских продуктах, задавать уточняющие вопросы экспертам и делиться личным опытом друг с другом.

Интерфейс ресурса www.moe-vremya.ru интуитивно понятен и удобен в навигации даже для начинающих пользователей сети Интернет.

Посетители Экосистемы смогут получить услуги в области телемедицины, страховых продуктов, социального сервиса, а также финансовой грамотности. На Экосистеме «Моё время» представлены продукты Банка, которые разработаны специально для людей пенсионного и пред-пенсионного возраста и предлагаются на льготных условиях. При регистрации пользователи получают не только возможность приобрести услуги Банка и партнёров, но и специальные предложения, например - месяц бесплатного пользования услугами и сервисами партнёров Банка.

Кроме того, для повышения финансовой грамотности людей старшего поколения на ресурсе создана специальная рубрика «Деньги», в рамках которой будут публиковаться материалы с описанием финансовых инструментов и техник обращения с деньгами, советы по безопасности банковских операций, а также полезная нормативная информация.

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