«Специально я к этому не шел»: орловец стал лучшим спортсменом года в пауэрспорте

Многократный чемпион, рекордсмен, тренер и настоящий "железный человек" Михаил Алехин стал лучшим спортсменом года в пауэрспорте Фото: из личного архива героя публикации.

Орловец Михаил Алехин стал лучшим спортсменом 2019-го года в пауэрспорте. Тренер, многократный чемпион и рекордсмен в «железной игре» вот уже 17 лет. О своем спортивном пути Михаил рассказал «Комсомолке».

- Давно вам со спортом по пути?

- Спортом начал заниматься с 8 лет, когда всей гурьбой мальчишек побежали на борьбу. Потом очень долго был футбол, и в целом физкультуру школьную любили. А железным спортом осознанно начал заниматься в 16 лет. И вот уже 17 лет без перерыва в этой железной игре.

- То есть штанга стала неотъемлемой частью жизни в 16?

- Да, качаться начал в 2003 году. А целенаправленно в соревновательный пауэрлифтинг пришел в 2009, когда и принял участие в своих первых соревнованиях по жиму лежа. В какой-то момент я понял, что на тренировках у меня хороший результат, решил попробовать себя в соревнованиях. Я понял, что хочу заниматься целенаправленно именно с соревновательным спортивным интересом.

- Серьезный спорт невозможен без травм и ошибок. Какие были у вас?

- Травмы случались. Это и серьезный надрыв грудной мышцы, и травма локтевого сустава, и травмы спины. Но эти большие травмы случались много лет назад, еще при недостаточном опыте и становлении. Поэтому с учениками моими уже такого не случается. Руководствуюсь опытом и знаниями.

- А есть ли какой-то кумир в спортивном мире, человек, на которого хотелось бы ровняться?

- Я уважаю и восхищаюсь спортсменами, которые многого добиваются. Потому что это огромный труд, я же изнутри это знаю. Но кумиров и эталонов у меня нет.

- Как на вашу жизнь повлияли профессиональные занятия спортом?

- Они не просто изменили жизнь, а стали неотъемлемой ее частью. Тренерство - моя профессия, любимая работа. Спорт, соревнования - мой образ жизни. Я тренер и выступающий спортсмен. Я этим живу.

- Расскажите о ваших достижениях!

- Мои успехи в спорте: Элита России по пауэрспорту и армейскому жиму, МСМК по русскому жиму, Мастер спорта по жиму лежа, КМС по пауэрлифтингу, Лучший спортсмен года 2019, трехкратный абсолютный чемпион Мира по пауэрспорту, чемпион России по армейскому жиму, рекордсмен Мира и России по пауэрспорту и по армейскому жиму, многократный победитель чемпионатов и первенств по жиму лежа.

Как тренер - подготовил Мастера спорта международного класса по жиму лежа, трех Мастеров спорта, много Кандидатов в мастера спорта и призеров крупных турниров.

- Ого! С таким списком, пожалуй, звание лучшего спортсмена не стало для вас новостью?

- Звание Лучшего спортсмена года стало скорее приятной неожиданностью. Я специально к этому не шел и даже не знал, что такая награда вручается. А, как оказалось, в Положении Федерации есть даже обязательные условия, при которых спортсмен, если их выполнит, может номинироваться на эту награду. Я ведь и ранее прошлого года уже дважды становился Абсолютным чемпионом мира, устанавливал рекорды... Но полностью ответил необходимым условиям в ноябре прошлого года на Кубке Мира, где в третий раз стал Абсолютным чемпионом и стал Элитой России (такое высшее спортивное звание в «альтернативных» федерациях пауэрлифтинга).

- Михаил, немного о насущном. Вы как никто другой должны знать, помогает ли спорт справляться с болезнями и укреплять организм? В непростое время живем.

- Да, время сейчас действительно непростое из-за навалившейся на всех нас проблемы заболеваемости. Но я уверен и могу как тренер судить также по своему большому количеству учеников, что занятия спортом однозначно помогают гораздо легче перенести заболеваемость и быстро восстановиться. Я действительно заметил такую тенденцию еще с начала пандемии!

- Стало быть, все в зал! С чего начать новичку? Как избежать ошибок? Любой ли человек может добиться успехов на спортивном поприще?

- Для начала хочется сказать, что начать делать шаги спорте не поздно и стоит в любом возрасте. То есть если вы не занимались этим с юности/молодости, но хотите заняться заниматься сейчас - однозначно да, это стоит и нужно сделать! Более того, заняться можно не только фитнесом, но и даже втянуться в соревновательный спорт, как это случается со многими моими учениками, и открыть для себя новые возможности, горизонты и эмоции, разнообразить свою жизнь и просто открыть с иной стороны себя

Начать нужно с того, что нужно решиться и прийти в зал - это первый и самый важный шаг. А далее решить - заниматься самостоятельно или с тренером. И вот тогда, если выбрать второе, то есть занятия под руководством профессионального наставника, то удастся избежать многих ошибок и получится быстрее и безопаснее добиваться нужного результата.

Железный спорт сейчас очень многогранен и разнообразен. От фитнеса до бодибилдинга, пауэрлифтинга и его смежных силовых дисциплин. И выбрать для себя ту дисциплину или направление, в котором получится реализовать себя, добиться успехов - по силам каждому и в любом возрасте! А наставник с этим всегда поможет.

ТТХ:

Михаил Алехин, 33 года

Рост 172 см, вес 80-89 кг (в зависимости от соревновательного периода)

Женат

Воспитывает сына

Кроме высшего спортивного имеет еще 2 высших образования