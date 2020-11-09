Коронавирус в Орловской области, последние новости на 9 ноября 2020: за сутки заболело еще 133 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 9 ноября 2020 года Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Свежие данные о распространении коронавирусной инфекции по регионам России представил федеральный оперативный штаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 9 ноября 2020 года.

Количество случаев заражения, подтвержденных за сутки, которую неделю превышает сотню. На сегодняшний день тестирование выявило еще 133 факта заражения COVID-19 среди орловцев. Регион перешагнул порог в 13 тысяч заболевших накануне, и сегодня число заразившихся коронавирусом достигает уже 13 146 человек.

Инфографика яндекс.ру

Выздоровело и выписано из больниц или снято с домашнего наблюдения за прошедший день всего 33 человека, цифра традиционно для выходного дня невысокая. Всего же за время наблюдения смогли справиться с болезнью и излечиться от коронавируса 10 161 человек. Однако среди орловцев есть случаи повторного заражения. При этом болезнь протекает сложнее, чем в первый раз.

Инфографика яндекс.ру

О новых летальных исходах COVID-19 оперативный штаб не сообщает. Во время пандемии в Орловской области скончалось 166 человек с лабораторно подтвержденным коронавирусом.

Инфографика яндекс.ру

В регионе продолжают действовать ограничения по коронавирусу и связанные с ними правила безопасности, в частности, масочный режим. Они продлены до конца года решением регионального оперативного штаба.

У жителей Орла с сегодняшнего дня появилась возможность в режиме онлайн отслеживать наличие лекарственных препаратов, а также средств защиты дыхания, антисептиков в муниципальных аптеках. Актуальная информация представлена на сайте горадминистрации.