Коронавирус в Орловской области, последние новости на 8 ноября: рубеж в 13 тысяч заболевших пройден

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В Орловской области за сутки выявили еще 132 случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные на 8 ноября озвучил федеральный оперштаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на сегодняшний день.

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Орловская область перешагнула новый психологический рубеж в 13 тысяч заболевших. В общей сложности за весь период пандемии в регионе заболели уже 13013 человек. Из них победить болезнь смогли 10128 пациентов с COVID-19. Накануне из больниц выписались 50 орловцев.

Лечение в настоящее время продолжают 2719 человек.

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За последние сутки о новых летальных случаях не сообщается. В целом за весь период пандемия унесла жизни 166 жителей Орловской области, у всех лабораторно был подтвержден COVID-19.

Инфографика https://yandex.ru/

Напоминаем, ограничительные меры и масочный режим в регионе продлены до конца года.

Инфографика https://yandex.ru/

Мы следим за развитием ситуации.