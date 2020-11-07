Коронавирус в Орловской области, последние новости на 7 ноября 2020: умерли трое, заразились еще 134 человека

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 7 ноября 2020 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 7 ноября, федеральный оперативный штаб обновил информацию о ситуации с распространением коронавируса в регионах России. Мы собрали последние новости о динамике заболеваемости в Орловской области.

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В регионе заболели коронавирусом еще 134 человека. За весь период пандемии заразились уже 12 тысяч 881 орловец. Из них справиться с болезнью и вернуться к привычной жизни смогли 10 тысяч 78 человек. За минувшие сутки из больниц выписались по выздоровлению 200 пациентов, переболевших коронавирусом.

Однако 6 ноября во время еженедельного онлайн-брифинга с журналистами начальник регионального облзрава Иван Залогин сообщил, что повторно заразились коронавирусом 24 орловца. Причем во второй раз болезнь у них протекает сложнее.

Инфографика https://yandex.ru

- Тяжелого течения болезни у повторно инфицированных зарегистрировано не было. Однако, если ранее у некоторых из них болезнь протекала бессимптомно, то теперь отмечается повышение температуры, есть и другие симптомы. Многие из этих пациентов лечатся на дому, - рассказал Иван Залогин.

По данным федерального оперштаба, что скончались еще три пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Таким образом, число умерших достигло уже 166.

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В настоящее время в Орловской области продолжают лечение 2637 человек. За весь период пандемии в регионе заболели 1169 детей. Это более 9% от общего числа инфицированных. Госпитализировано было 169 детей. Сейчас лечение в стационарах проходят 13 детей. По словам руководителя Департамента здравоохранения Орловской области, болезнь у них протекает легче, чем у взрослых.

В целом по стране за сутки заболели 20 тысяч 396 человек.

Мы следим за развитием событий.