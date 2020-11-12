Коронавирус в Орловской области, последние новости на 12 ноября 2020: новые случаи заражения, выздоровления и летальные исходы

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по регионам России. Свежую статистику по динамике заражений, выздоровлений и летальным исходам представил федеральный оперштаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 12 ноября 2020 года.

Которую неделю число новых выявленных случаев заражения среди жителей региона за сутки превышает сотню человек. На сегодняшний день оперштаб сообщает о еще 139 заболевших коронавирусом орловцах. Область перешагнула порог в 13,5 тысяч заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Всего с момента пандемии насчитывается 13 548 заболевших COVID-19.

Инфографика яндекс.ру

Выздоровевших тоже больше ста человек: выписано из больниц или снято с домашнего наблюдения еще 109 пациентов. Это люди, у которых оказалось два отрицательных теста на COVID-19 после лечения. За время мониторинга насчитывается 10 514 человек, сумевших справиться с коронавирусом.

Инфографика яндекс.ру

К сожалению оперативный штаб сообщает и о еще одной смерти от коронавируса за сутки. Пандемия в Орловской области унесла жизни 169 жителей.

Инфографика яндекс.ру

Напомним, в региона до конца года продлен режим повышенной готовности и связанные с ним ограничительные меры: запреты на проведение мероприятий в их привычном виде, обязательный масочный режим, социальное дистанцирование.

Главной коронавирусной проблемой области в настоящее время является специализированный коечный фонд и поставка лекарств в государственный и частные аптеки. Так, глава региона Андрей Клычков уехал в рабочую командировку в столицу, в центре внимания которой – противодействие коронавирусу.

- Запланированы переговоры с руководителями крупнейших фармацевтических компаний. Первоочередная задача – обеспечить прямые поставки в регион лекарственных препаратов, как в государственную, так и частную аптечную сеть. Держу эту ситуацию на личном контроле, - рассказал Андрей Клычков.