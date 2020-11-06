Руководитель Департамента строительства Орловской области получил условный срок Фото: Архив "КП"

В Орле подвели итоги уголовного дела в отношении руководителя Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ и дорожного хозяйства Дениса Блохина. На скамье подсудимых он оказался за приемку в 2015 году так и не выполненных работ по реконструкции Центрального стадиона Ленина.

Денису Блохину инкриминировали превышение должностных полномочий. Следствие и суд установили, что теперь уже экс-руководитель Департамента, занимал на тот момент должность начальника казенного учреждения «Орловской областной государственный заказчик» и именно он подписывал документы о приемке, хотя фактически подрядчик так и не провел ремонт. В итоге региону был нанесен ущерб в размере более 33 миллионов рублей.

- Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, при этом он лишен права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных и муниципальных органах на срок 2 года, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

Как сообщили «КП» в пресс-службе региональной прокуратуры, ведомство планирует обжаловать данный приговор с связи с мягкостью наказания.