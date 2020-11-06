Коронавирус в Орловской области, последние новости на 6 ноября 2020: умерли еще два человека

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 6 ноября
Фото: Архив "КП"
Сегодня, 6 ноября, федеральный оперативный штаб обновил информацию о ситуации с распространением коронавируса в регионах России. Мы собрали последние новости о динамике заболеваемости в Орловской области.
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В регионе заболели коронавирусом еще 133 человека. За весь период пандемии заразились уже 12 тысяч 747 орловцев. Из них справиться с болезнью и вернуться к привычной жизни смогли 9 тысяч 878 человек. За минувшие сутки из больниц выписались по выздоровлению 369 пациентов, переболевших коронавирусом.
Инфографика https://yandex.ru
В настоящее время в Орловской области продолжают лечение 2706 человек.
Также федеральный оперштаб сообщил, что скончались еще двое пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Таким образом, число умерших достигло уже 163.
Инфографика https://yandex.ru
В целом по стране за сутки заболели 20 тысяч 582 человека.
Мы следим за развитием событий.