Сергей Кутенев поздравил победителей конкурса рисунков

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В преддверии Дня народного единства НКО «Социально-Культурный Фонд развития и инновации», председателем попечительского совета которого является Кутенев Сергей Николаевич, организовала онлайн-конкурс детского рисунка среди воспитанников старшего дошкольного возраста ДОУ города Орла на тему «Сила страны в дружбе народов!»

1 место - Лутов Денис, МБДОУ Детский сад №79

«Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним из направлений деятельности НКО «Социально-Культурный Фонд развития и инновации», - рассказывает председатель попечительского совета Сергей Кутенев.

«Будущее нашей страны “в руках наших детей”. Сегодня мы сообща должны показывать подрастающему поколению как правильно необходимо относится в своей Родине, к истории нашей страны, то есть сделать правильный посыл в их сознание. И поэтому нами было принято решение о проведении данного конкурса среди детей дошкольного возраста.»

2 место – Ададурова София, МБДОУ Детский сад №86

Конкурс проводился в 21 октября по 03 ноября в онлайн формате, а 04 ноября были подведены итоги и опубликованы результаты в социальной сети ВКонтакте в группе НКО «Социально-культурный фонд развития и инноваций» https://vk.com/public198705955. На конкурс было представлено 32 работы, победители которого были определены путем открытого голосования в данной социальной сети.

3 место – Казначеева Анна, МБДОУ Детский сад № 22

Победителями конкурса стали:

1 место - Лутов Денис, МБДОУ Детский сад №79

2 место – Ададурова София, МБДОУ Детский сад №86

3 место – Казначеева Анна, МБДОУ Детский сад № 22