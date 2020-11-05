«К каждому нужен индивидуальный подход»: лучший участковый Орловской области рассказал о своей работе

Евгений Пантелеев уверен, что к каждому человеку нужен свой индивидуальный подход Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Орловская область по традиции присоединилась к ежегодному всероссийскому конкурсу «Народный участковый», совместному проекту «Комсомолка» и МВД. Финальное голосование стартовало на нашем сайте 1 ноября. Участие в нем принимают победители региональных этапов со всей страны. Орловщину представляет старший лейтенант полиции Евгений Пантелеев.

30-летний Евгений уже не первый год несет службу в органах внутренних дел и стоит на страже правопорядка. Начинал в 2014 году с патрульно-постовой службы полиции в Ливенском районе, а набравшись профессионального опыта, решил перебраться в облцентр и продолжил службу в ОБППСП УМВД России по городу Орлу.

Через какое время Евгений принял новое решение – стать участковым уполномоченным полиции в Орловском районе. Для себя он воспринял это как настоящий жизненный вызов. Впереди была проверка собственных сил и выдержи, ведь под его надзором оказались сразу шесть деревень (Коневка, Вязки, Булановка, Касьяновка, Тайное, Цветынь) и два поселка (Лесной и Вязсковский), а это порядка трех тысяч человек!

- При этом к каждому человеку нужен индивидуальный подход. У большинства жителей моего административного участка есть мои контактные данные, так что в любое время каждый может позвонить, проконсультироваться по беспокоящему вопросу и получить помощь, – поделился с «Комсомолкой» Евгений Пантелеев.

Отдельная забота участкового – просвещение пожилых людей, ведь они зачастую становятся наиболее уязвимыми для влияния всевозможных мошенников. Поэтому на своем участке Евгений держит ситуацию на постоянном контроле, проводит с пенсионерами встречи, профилактические беседы и раздается памятки-листовки, помогающие правильно сориентироваться в опасной ситуации.

За время службы на должности участкового Евгений Пантелеев самостоятельно выявил и раскрыл восемь преступлений. За отличную работу он удостоился не малого числа наград, почетных грамот и благодарности от руководства и простых людей.

Для себя же Евгений считает главным достижением победу на региональном этапе конкурса профессионального мастерства. Летом 2019 года он представил Орловскую область на Всероссийском этапе конкурса МВД России «Лучший по профессии» среди участковых уполномоченных полиции и показал достойный результат.

Теперь Евгений Пантелеев вновь представляет наш регион на всероссийском уровне. Поддержать его можно в голосовании на нашем сайте!

Выборы лучшего участкового страны продлится до 10 ноября включительно. Любой пользователь Интернета с помощью своих аккаунтов в социальных сетях отдать свой голос за лучшего из лучших на портале издательского дома «Комсомольская правда» (подробнее).