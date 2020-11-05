Коронавирус в Орловской области, последние новости на 5 ноября 2020: летальные случаи и новые заболевшие

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 5 ноября 2020 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 5 ноября, федеральный оперативный штаб обновил информацию о ситуации с распространением коронавируса в регионах России. Мы собрали последние новости о динамике заболеваемости в Орловской области.

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В регионе заболели коронавирусом еще 125 человек. За весь период пандемии заразились уже 12 тысяч 614 орловцев. Из них справиться с болезнью и вернуться к привычной жизни смогли 9 тысяч 509 человек. За минувшие сутки из больниц выписались по выздоровлению 20 пациентов, переболевших коронавирусом.

Инфографика https://yandex.ru

В настоящее время в Орловской области продолжают лечение 2944 человека.

Пополнилась статистика смертности. Федеральный оперштаб подтвердил, что скончался еще один пациент с лабораторно установленным диагнозом коронавирусная инфекция. Таким образом, число умерших достигло 161.

Инфографика https://yandex.ru

В целом по стране за сутки заболели 19 тысяч 404 человека.

Мы следим за развитием событий.