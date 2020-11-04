Коронавирус в Орловской области, последние новости на 4 ноября 2020: умерло еще двое заболевших

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 4 ноября 2020 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 4 ноября, федеральный оперативный штаб рассказал, как за последние сутки изменилась ситуация с распространением коронавируса в регионах России. Мы собрали последние новости о динамике заболеваемости и ограничительных мерах в Орловской области.

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В регионе заболели коронавирусом еще 129 человек. За весь период пандемии заразились 12 тысяч 489 орловцев. Более 70% инфицированных уже победили болезнь и вернулись к прежней жизни. Это 9 тысяч 489 человек, из них 227 получили повторный отрицательный тест и выписались из больниц накануне.

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В настоящее время в Орловской области продолжают лечение 2840 человек. На стационаре находятся более тысячи пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция. При этом в регионе развернуто всего 1286 «ковидных» коек. Чтобы избежать нехватки мест, дополнительные развернут в Кромской ЦРБ.

Федеральный оперштаб сообщил о двух новых летальных случаях. Общее число скончавшихся 160 человек с диагнозом коронавирусная инфекция.

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Из-за складывающей эпидемиологической обстановки в Орловской области, ограничительные меры не только продлили до конца года, но и усилили. Теперь на входах в кафе и торгово-развлекательные центры всем обязаны проверять температуру. Закрылись для посещения спортивные мероприятия, а орловским женихам и невестам посоветовали не спешить с торжественной регистрацией.

Усилен и масочный режим. Рейдов в общественном транспорте, магазинах, общепите и других местах массового скопления людей стало больше. Нарушителям санитарно-эпидемиологических правил уже выписали штрафы на 317 тысяч рублей.

Мы следим за развитием событий.