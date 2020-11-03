Коронавирус в Орловской области, последние новости на 3 ноября 2020: число заболевших достигло 12360

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 3 ноября 2020 Фото: Архив "КП"

Федеральный оперативный штаб огласил обновленные данные о распространении коронавируса в регионах России. Мы собрали последние новости о развитии ситуации в Орловской области на 3 ноября.

За минувшие сутки в нашем регионе заболели коронавирусом еще 128 человек. На данный момент в списках инфицированных за весь период пандемии оказались 12 тысяч 360 орловцев.

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Накануне выписались из больниц и вышли из домашней самоизоляции 206 человек. Всего излечиться смогли 9262 человека. Это 75% от общего числа заболевших. Продолжают бороться с болезнью 2940 человек.

О новых летальных случаях не сообщается. Общее число скончавшихся 158 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция.

Инфографика https://yandex.ru

По данным озвученным руководителем Департамента здравоохранения Орловской области Иваном Залогиным, в стационаре сейчас проходят лечение 1103 человека, среди них 14 детей.

На данный момент свободными остаются 113 коек для больных коронавирусом. Еще 140 резервных начали подготавливать в Кромской ЦРБ.