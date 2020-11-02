Коронавирус в Орловской области, последние новости на 2 ноября 2020: умер еще один заразившийся

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 2 ноября Фото: Архив "КП"

Федеральный оперативный штаб огласил обновленные данные о распространении коронавируса в регионах России. Мы собрали последние новости о развитии ситуации в Орловской области на 2 ноября.

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За минувшие сутки в нашем регионе заболели коронавирусом еще 130 человек. На данный момент в списках инфицированных за весь период пандемии оказались 12 тысяч 232 орловца.

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Накануне выписались из больниц и вышли из домашней самоизоляции 9 человек. Среди них и губернатор Орловской области Андрей Клычков, сообщивший о своем выздоровлении и отрицательном тесте на коронавирус. Всего излечиться смогли 9056 человек. Продолжают бороться с болезнью 3018 человек.

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Пополнилась статистика смертности. Федеральный оперштаб сообщил о еще одном летальном исходе пациента с коронавирусом в Орловской области. Общее число скончавшихся достигло 158.

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В связи с ростом заболеваемости региональные власти были вынуждены вновь усилить ограничения и продлить их до конца 2020 года. Теперь попасть в торгово-развлекательные центры и общепит с высокой температурой будет нельзя. Также временно приостановлена плановая госпитализация, спортивные мероприятия вновь перешли в закрытый формат.

В целом по стране за сутки заболело коронавирусом еще 18 257 человек. Новые случаи заражения зафиксированы в 84 регионах России.