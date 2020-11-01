Губернатор Орловской области излечился от коронавируса

Губернатор Орловской области Андрей Клычков выздоровел. Тест на COVID-19 отрицательный Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 1 ноября, губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о том, что повторный тест на коронавирусную инфекции у него отрицательный. Глава региона смог победить болезнь за несколько недель.

Напомним, о том, что заболевание пришло в семью Андрея Клычкова, он сообщил в прямом эфире в соцсетях 12 октября. Коронавирус подтвердился у самого губернатора, его супруги и детей. Все они проходили лечение дома.

По словам Андрея Клычкова, он переносил болезнь тяжелее, чем его домочадцы. Его мучала высокая температура, головные боли, слабость, бессонница.

- Я не мог себе представить, что столь быстро могут происходить изменения. Когда ты, казалось бы, получил положительный тест, у тебя ничего не болит, ты думаешь, что с завтрашнего дня вернешься к работе…но у тебя температура 39 в ночь, с утра ты не можешь не то что встать, ты не спал. Ничего хорошего, мягко сказать, - рассказал губернатор.

Несмотря на болезнь, Андрей Клычков продолжал участвовать в рабочих совещаниях и заседаниях областного правительства, но из дома по видеосвязи.

Сегодня глава региона вновь вышел в прямой эфир и рассказал о том, что теперь он в списках излечившихся.

- Хотя сегодня дождливый день, он для меня позитивный. Решил не терять время зря и отправиться на проверку строительных объектов. Желаю всем, кто сейчас болеет, скорейшего выздоровления, - обратился к жителям региона Андрей Клычков.

В планах губернатора посмотреть, как работы по благоустройству идут в парке Победы.