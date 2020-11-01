Коронавирус в Орловской области, последние новости на 1 ноября 2020: порог в 12 тысяч заболевших пройден

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 1 ноября Фото: Архив "КП"

Сегодня, 1 ноября, федеральный оперативный штаб огласил новые данные о распространении коронавируса в регионах России. Мы собрали последние новости о развитии ситуации в Орловской области на сегодняшний день.

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Согласно обновленной статистике, в нашем регионе за минувшие сутки выявили еще 129 случаев заражения коронавирусом. Общее число за весь период пандемии перешагнуло новый психологический порог в 12 тысяч человек и на сегодня составляет 12 тысяч 102 инфицированных.

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Победить коронавирусную инфекцию смогли 9047 орловцев, из их 57 выписались из больниц и вышли из домашней самоизоляции накануне. Продолжают активное лечение 2898 человек.

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О новых летальных случаях федеральный оперштаб не сообщает. Всего за весь период пандемии в Орловской области скончались 157 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом.

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В целом по стране за сутки заболело коронавирусом еще 18 665 человек. Новые случаи заражения зафиксированы во всех регионах России.