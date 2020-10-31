Коронавирус в Орловской области, последние новости на 31 октября 2020: регион приблизился к порогу в 12 тысяч заболевших

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 31 октября Фото: Архив "КП"

Сегодня, 31 октября, федеральный оперативный штаб огласил новые данные о распространении коронавируса в регионах России. Мы собрали последние новости о развитии ситуации в Орловской области на сегодняшний день.

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Согласно обновленной статистике, в нашем регионе за минувшие сутки выявили еще 127 случаев заражения коронавирусом. Общее число за весь период пандемии уже вплотную приблизилось к новой психологической отметке в 12 тысяч человек и составляет 11 тысяч 973 инфицированных.

Победить коронавирусную инфекцию смогли 8990 орловцев, из их 115 выписались из больниц и вышли из домашней самоизоляции накануне. Продолжают активное лечение 2826 человек.

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Однако продолжает пополняться и статистика смертности. Федеральный оперштаб подтвердил еще два летальных исхода у пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом. Таким образом, скончались уже 157 заразившихся.

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Напоминаем, в Орловской области ограничительные меры и масочный режим продлены до конца 2020 года. Из-за большого числа заболевших за последние несколько недель, в больницах временно приостановлено проведение медицинских осмотров, плановая госпитализация и диспансеризация.

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В целом по стране за сутки заболело коронавирусом еще 18 тысяч 140 человек.