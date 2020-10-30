Игорь Артамонов принял участие в открытии университетской «Точки кипения»

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Глава администрации Липецкой области сегодня принял участие в открытии университетской «Точки кипения» в Липецком государственном техническом университете. Это коворкинг-центр для разработки инновационных проектов и эффективного взаимодействия представителей бизнеса, органов власти, общественных организаций, учёных и студентов.

«Это своевременный и очень нужный проект, – отметил Игорь Артамонов. – «Точка кипения» позволит объединить разные знания для достижения одной важной цели – улучшения качества жизни населения Липецкой области».

«Точка кипения» на базе ЛГТУ по площади оказалась одной из самых больших в стране. Центр разместился на 500 квадратных метрах. Специализация липецкой «Точки» – технологическое развитие, образование и кадры, цифровая экономика, территориальное развитие. Здесь будут проходить лекции, форсайт-сессии, интенсивы, переговоры, презентации, выставки, мастер-классы хакатоны. первыми на площадке пройдут фестиваль «Nauka0+», фестиваль актуального научного кино и Всероссийский молодёжный кубок по менеджменту «Управляй».

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Проект реализуется в партнёрстве с Агентством стратегических инициатив. Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева приняла онлайн-участие в открытии нового пространства и отметила, что коворкинг-центр должен стать удобным местом для командной работы над проектами будущего.

«Уверена, что «Точка кипения» будет местом открытого диалога бизнеса, науки и власти. Липецкая область имеет все шансы занять лидирующие позиции по разным направлениям и стать для других регионов образцом лучших решений и практик», – сказала на открытии гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

После открытия «Точки кипения» глава региона провёл онлайн-встречу с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. Игорь Артамонов выступил с предложением о сотрудничестве в работе по усовершенствованию системы здравоохранения.

«У нас много задач по улучшению сферы здравоохранения и много идей. Но в регионе не хватает специалистов, которые знают, как это делать и могут научить других. В этом мы рассчитываем на сотрудничество с АСИ, готовы озвучить свои предложения и принять участие в пилотных проектах», – сказал Игорь Артамонов.

Светлана Чупшева поддержала инициативу руководителя Липецкой области и сообщила, что в ближайшее время будут рассмотрены механизмы включения региона в пилотную программу АСИ по улучшению качества оказания услуг в социальной сфере.

«В Липецкой области много проектов, успешно реализованных в партнёрстве в АСИ, – отметила Светлана Чупшева. – Мы готовы поддерживать инициативы региона на федеральном уровне».

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.