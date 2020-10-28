Новый детский сад в Липецке открыл глава региона Игорь Артамонов

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Корпус располагается в микрорайоне Европейский и является филиалом детсада №32. Он рассчитан на 350 детей.

Новый детский сад называется «Планета STEM». Он будет работать по специально разработанной образовательной системе. Она включает познавательно-исследовательскую деятельность, конструирование, робототехнику, углублённое изучение математики. Для малышей разработаны занятия с акцентом на развитие мелкой моторики и логического мышления. Дети старшего возраста будут заниматься в художественной студии, где их научат самостоятельно создавать мультфильмы.

«Этот детский сад отличается от других. Видно, что продумана каждая деталь, всё сделано с заботой о детях. Этот проект надо брать за основу и налаживать взаимодействие со школами, чтобы дети, которые начнут своё образование здесь, могли его продолжить после выпуска из детского сада», – отметил глава региона Игорь Артамонов.

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В детском саду есть спортивный и музыкальный залы, медицинский кабинет, пищеблок. Группы и кабинеты оснащены безопасной модульной мебелью, которая легко трансформируется – дети могут расставлять предметы интерьера на свой вкус. На территории детсада установлены современные игровые комплексы. Все площадки для дошколят тематические, оформлены с учётом возраста детей.

До конца года в Липецке должны открыться ещё два детских сада – «Стартум» в микрорайоне Звёздный и «Облачный кит» в микрорайоне Победа. Работы в них полностью завершены. В ближайшее время учреждения проверит инспекция государственного строительного надзора, если замечаний не будет – их введут в эксплуатацию.

Для этих детсадов тоже разработаны специальные образовательные программы. В «Стартуме» особое внимание уделят сенсорике, двигательной и познавательной активности малышей, будут заниматься робототехникой и моделированием. Программа «Облачного кита» интегрирована с программой школы информационных технологий, располагающейся по соседству. С раннего возраста дети будут заниматься робототехникой, моделированием, естественнонаучной деятельностью, а также развитием алгоритмического мышления.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.