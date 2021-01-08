О том, сколько человек заболело коронавирусом в регионах России за сутки, а также сколько выписано и сколько зафиксировано смертельных исходов рассказал федеральный оперативный штаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 8 января 2021 года.Вновь количество заразившихся в регионе превышает полторы сотни человек: COVID-19 диагностирован еще у 173 орловцев. Если брать суммарную цифру, то уже 22 754 жителя региона заразились коронавирусной инфекцией.Выписано по выздоровлению из больниц или снято с домашнего наблюдения еще 118 человек. За все время наблюдения статус излечившихся получили 20 229 жителей Орловской области.Который день подряд федеральный оперштаб сообщает о новых смертельных случаях COVID-19. Болезнь унесла жизни еще 2 пациентов, лечившихся от коронавируса. За месяцы пандемии ушло из жизни 286 орловцев с лабораторно диагностированным COVID-19.Коэффициент распространения инфекции в регионе подрос за сутки с 0,99 до 1,00. На 100 тысяч человек населения число заражений составляет 3045,0. Число смертельных случаев на 100 тысяч жителей - 38,3.Мы следим за развитием ситуации.