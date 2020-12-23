Реквизиты банка для рублевых переводовБанк получателяОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8595 ПАО СБЕРБАНККор/счет банка30101810300000000601БИК банка045402601КПП банка575202001ИНН7707083893Счет получателя40817810247002323779Ф.И.О. получателяБАБКИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНАРеквизиты банка для валютных переводовSWIFT-codeSABRUUMMVHIНаименование банкаОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8595 ПАО СБЕРБАНКМестонахождение банкаг. Орел, ул. Комсомольская, д. 356Счет получателя40817810247002323779Ф.И.О. получателяБАБКИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА