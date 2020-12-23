Новый год, как говорится, уже на носу и жители Орла готовятся встретить главную ночь года. Конечно, в этот раз праздник пройдет без шумных гуляний и массовых мероприятий, однако маленькие жители региона не останутся не сказки. Рассказываем, какие новогодние события ждут детей в и куда сходить всей семьей в Орле в канун Нового года 2021 и на каникулах.ПРАЗДНИК В \\"СВОБОДНОМ ПРОСТРАНСТВЕ\\"Театр для детей и молодежи \\"Свободное пространство\\" подготовил для маленьких зрителей и их пап и мам несколько чудесных спектаклей.Уже знакомая орловцам музыкальная сказка \\"Как у зимы лютой сердце появилось\\" расскажет историю о том, как бессердечная Зима Лютая задумала страшное колдовство. И свирепые разбойники, и хитрая Баба-Яга, и смелые влюбленные — никто не спасется от ее снежных волков... Только объединившись, обитатели новой музыкальной сказки смогут остановить ее.КОГДА? ГДЕ?27 декабря 17.005 января 12.006 января 11.00пл. К. Маркса, 2(6+)Еще одна красивая история, сказка-конфитюр \\"Золушка\\" точно не оставит равнодушными ни маленьких, ни взрослых театралов. История знакомая каждому малышу с детсва о любви и дружбе, вере в себя, о приключениях и о том, что мечты сбываются. Премьера состоялась в 2019 году.КОГДА? ГДЕ?29 декабря 17.0030 декабря 11.002 января 11.00 и 17.003 и 4 января 11.00пл. К. Маркса, 2(6+)Ждет орловцев и премьера, пропитанная духом востока! Уже в грядущую пятницу на сцене \\"Свободного пространства\\" развернется действие спектакля \\"Аладдин\\", созданного по мотивом арабских сказок \\"1000 и 1 ночь\\".Рожденному под счастливой звездой, Аладдину открывается тайна Волшебной лампы, которая многие тысячи лет исполняет желания глупых и ненасытных ее владельцев. Но бедному и доброму Аладдину, юноше с отважным сердцем, Джинн из Волшебной лампы готов помочь, исполнив его мечты, полные благородства и мудрости. Бесстрашно идя к своей цели, Аладдин получает в награду любовь самой царевны, красавицы Будур. И закатит пир на весь мир счастливый ее отец Султан Сулеймен, и возликует Багдад песнями и танцами, и наполнится воздух его пленительными звуками музыки и ароматами чудес!КОГДА? ГДЕ?25 декабря 17.0026 декабря 11.00 и 17.008 января 12.00Билеты на спектакли можно приобрести в кассе театра или онлайн здесь.НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА В ТЕАТРЕ КУКОЛСамых маленьких зрителей рады будут видеть артисты Орловского театра кукол. Здесь, на сцене, тоже будут твориться чудеса в преддверии праздника и на каникулах. Гости не только увидят спектакли, но и пообщаются с Дедом Морозом, поучаствуют в мастер-классах.Так, малышам покажут спектакль \\"Морозко\\" , поставленныей по произведению Одоевского \\"Мороз Иванови\\". Это история о добре и зле, о торжестве справделивости.КОГДА? ГДЕ?26 декабря, 10.00 и 12.00ул. Советская, 29(0+)Еще один новогодний спектакль - \\"Волшебные снежинки\\".Все мы знаем, что Новый год – волшебный праздник, полный тайн и чудес. Оказывается, под Новый год среди падающих снежинок можно найти волшебные. И они могут выполнить одно заветное желание. Но ложатся снежинки только в добрые руки и исполняют желания только людей с добрым сердцем. Вот об этих чудесах и расскажет спектакль.Спектакль рассчитан на зрителей дошкольного и младшего школьного возраста.КОГДА? ГДЕ?31 декабря, 11.002, 2,4 и 5 января 10.00 и 12.30ул. Советская, 29(0+)Театр кукол порадует в праздники музыкальной сказкой \\"Госпожа Метелица\\".Выразительные куклы, открытый прием, неожиданные декорации приковывают к себе внимание с первых секунд и не дают отвлечься до конца спектакля. Сказка рассказывает о судьбе двух сводных сестер Луизы и Брунгильды, и о том что с ними приключилось в гостях у фрау Метелицы.КОГДА? ГДЕ?27 декабря, 10.0029 и 30 декабря, 11.00ул. Советская, 29(0+)Еще один спектакль - постановка по знаменитой сказке Андерсена \\"Снежная королева\\". Это волшебная история о Кае и Герде. О том, как горячее сердце растопило вековой лед и отогрело замерзшую душу.КОГДА? ГДЕ?6 января и 7 января 10.00 и 12.308, 9, 10 января 10.00ул. Советская, 29(0+)- Зрителей ждет представление и веселая встреча с Дедом Морохом и Снегурочкой, \\"Мастерская Деда Мороза\\", будут работать аниматоры, проходить мастер-классы, - рассказывают в театре кукол.Билеты можно приобрести онлайн здесь.ВОЛШЕБНАЯ ЗИМА В СПАССКОМ-ЛУТОВИНОВОПраздничный марафон «Волшебная зима в Спасском-Лутовиново» ждет гостей со 2 по 10 января.- Каждый день – новая познавательно-развлекательная программа для семейных и дружеских компаний, игры на свежем воздухе, катание на лошадях - в экипаже и верхом, а также бесплатные мультсеансы. После экскурсий, квестов, прогулок и игр можно будет согреться горячим медовым сбитнем, сваренным на спасских травах, с пирожками и кренделями, - рассказали «КП-Орел» в пресс-службе музея-усадьбы.Программу для гостей усадьбы, как взрослых так и маленьких, сотрудники музея подготовили на каждый день более чем насыщенную. Научитесь готовить сладки орешки и создавать своими руками рождественского ангела, станьте гостем настоящего бала, и прокатитесь в упряжке с ветерком!Подробную программу мероприятий со 2 по 10 января мы публиковали здесь.КОГДА? ГДЕ?2-10 января, Мценский р-н, с. Спасское-Лутовиново, ул. Музейная, 3Справки и предварительная запись по телефонам 8 (48646)2-72-14 и 8-930-777-09-57.(0+)В ГОСТИ К ЗУБРАМСильные, большие и благородные... Зубры уже стали своеобразным символом Орловской области. В новогодние каникулы национальный парк \\"Орловское полесье\\" предлагает отправиться в гости к этим прекрасным животным. Туристические маршрут позволит увидеть зубров в естественной среде обитания и познакомиться с ними поближе.- В гости к зубрам можно попасть только по предварительным заявкам! Заказ экскурсии по телефонам: 8-920-819-2333, 8-920-819-6030, - отмечают в пресс-службе Орловского полесья.СКАЗКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ В ТЕАТРЕ ТУРГЕНЕВАДраматические государственный театр им. Тургенева, конечно, тоже готов порадовать в новогодние праздники веселыми и интересными постановками.Спектакль \\"Жила-была Сыроежка\\" - это музыкальная сказка для детей и взрослых с волшебными персонажами и приключениями.КОГДА? ГДЕ?2 и 7 января, 11.00пл. Ленина, 2(0+)Еще одна постановка, приглашающая гостей на новогодних праздниках - \\"Коза-дереза\\". Этот спектакль поучительный, он расскажет о том, что лень и обман не доведут до добра. Постановка понравится детям постарше. Да и родителям будет над чем задуматься.КОГДА? ГДЕ?3 января, 11.00пл. Ленина, 2(6+)Спектакль 2017 года \\"Заяц и ВОЛКшебство\\" уже несколько лет успешно идет на сцене драмтеатра. Приходите посмотреть его и в эти каникулы.Все начинается с веселой путаницы, когда Сорока нашла в лесу волшебный корень, исполняющий желания. По глупости она продала свою находку Зайцу, с которым и начинаются необычные приключения.КОГДА? ГДЕ?5января, 11.00пл. Ленина, 2(0+)Приобрести билеты можно по ссылке.ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА, ДЮЙМОВОЧКИ И БУРАТИНОКому из нас в детстве не рассказывали сказку про Колобка? Все малыши знают ее. На каникулах приглашает посмотреть на любимых персонажей в муниципальнй театр \\"Русский стиль\\". Несмотря на то, что сюжет произведения хорошо знаком, яркий музыкальный спектакль не оставит детишек и родителей равнодушными.Спектакль пройдет с новогодним представлением.КОГДА? ГДЕ?2 января 11.00, 13.00, 15.00.ул. Тургенева, 18(0+)Можно в театре поучаствовать в приключениях и других сказочных героев. Музыкальный спектакль \\"Приключения Буратино\\" поведает историю о дружбе, милосердии, настоящем добре и зле. Сказка расскажет о том, что в нашей жизни все может измениться к лучшему. Если уметь верить.КОГДА? ГДЕ?4 января, 13.00ул. Тургенева, 18(6+)А в середине праздничных каникул артисты \\"Русского стиля\\" перевоплотятся в персонажей другой, не менее популярной истории В спектакле театра сказка \\"Дюймовочка\\" предстанет в новых красках.КОГДА? ГДЕ?5 января, 13.00ул. Тургенева, 18(6+)А вы видели спектакль \\"Иван Царевич и Кощей Бессмертный\\" ?Вернулся Иван из заграничного путешествия, а на родной земле все изменилось. На царства напал злодей Кощей Бессмертный. Да не просто установил свои порядки, а невесту Царевича, Василису, похитил и держит в заточении. Ивану-Царевичу предстоит встретить на своем пути множество опасностей, чтобы освободить ненаглядную и найти способ победить Кощея.КОГДА? ГДЕ?8 января, 11.00 и 13.00ул. Тургенева, 18(6+)Билеты на спектакли театра \\"Русский стиль\\" продаются онлайн по ссылке.СТАНОВИСЬ НА КОНЬКИНу а для любителей активного отдыха прекрасным вариантом для времяпрепровождения станет катание на коньках. В городе работает три крытых ледовых арены, а уже в ближайшие дни откроется и каток под открытым небом на главной городской площади.За расписанием массовых катаний можно следить на официальных сайтах катков. Расписание сеансов на Наугорском шоссе здесь, в Зареченском микрорайон здесь, а во сколько можно покататься в Гринне на арене \\"МегаЛед\\" смотрите здесь.СКАЗКИ НА ДЕВЯТИ ДУБАХОтличным вариантом для семейного отдыха станут и прогулки по новогоднему городу. Накануне 2021-го Орел особенно хорош, радует глаз праздничное убранство. Для жителей и гостей областого центра работает ярмарка \\"Сказки на девяти дубах\\". В домиках-шале можно купить вкусное угощение или праздничный сувенир. А вся центральная часть города превратилась в сплошную фотозону. Особенно приглянулась орловцам елка-вертолет, установленная в детском парке.Кроме того, в дни новогодних каникул все желающие смогут пройти квест Что же нужно сделать, чтобы принять участие? Скачиваем мобильное приложение \\"Визит Орел\\" или YouGid, выбираем там квест \\"По новогоднему Орлу — 2021\\" или \\"В поисках деда Мороза — 2021\\", запускаем! Приложение предложит вам ответить на вопросы задания, отправившись в путешествие по городу. Конечно, участники не останутся без призов.Напоминаем, что в Орловской области продолжает действовать режим повышенной готовности и все связанные с ним ограничения. Не пренебрегайте правилами санитарной безопасности на каникулах: носите маски в общественных местах, пользуйтесь антисептиками, избегайте мест большого скопления людей.Внимание! Расписание мероприятий может измениться. Уточняйте актуальные даты и время в организациях.