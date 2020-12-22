Фотофакт: огромная свора бродячих собак оккупировала парк Ботаника в Орле

Огромная свора бродячих собак оккупировала парк Ботаника в Орле Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Орле уже не первый год поднимают проблему с бездомными животными, заполонившими городские улицы, парки, скверы и даже детские площадки. Региональный бюджет выделяет деньги на отлов, но далеко не всегда он работает эффективно.

Затянувшаяся история уже вызвала немало споров среди зоозащитников, городских и областных властей. Однако с мертвой точки она пока существенно так и не сдвинулась. Горожане продолжают жаловаться на недружелюбные стаи. Одна из них сегодня, 22 декабря, была замечена в парке Ботаника в Орле. Территорию возле молодого микрорайона оккупировала стая собак. Более десятка взрослых животных расположилось неподалеку от детской площадки.

Одна из местных жительниц поделилась с нами видео и рассказала, как ей самой еде удалось отбиться от бродячих собак. Девушка вышла на прогулку вместе со своим маленьким ребенком, когда ей на встречу выбежала стая.

В парке для собак даже будки сделали Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Собаки окружили ее и начали громко гавкать. Молодая мама сильно перепугалась. К счастью, ей помог проходивший мимо мужчина, который отогнал собак и она благополучно вернулась домой.

- Общественное место, дети гуляют, а тут такая псарня. Еще будку им поставили и подкармливают. Местные бабушки их подкармливают. При этом собак становится все больше. При этом стая пополняется, - рассказала «Комсомолке» Елена, местная жительница.

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