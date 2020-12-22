Коронавирус в Орловской области: как пандемия повлияла на рынок труда в 2020 году Фото: Архив "КП"

2020 год существенно изменил ситуацию на рынке труда. Ограничительные меры из-за коронавируса сильно отразились на работе многих организаций. Не обошлось без сокращения штатов, в середине года начала расти безработица. В службе занятости Орловской области подвели итоги.

По словам специалистов, уровень регистрируемой безработицы в регионе продолжает снижаться. Со времени ее пика, с 24 августа, по настоящее время число безработных уменьшилось с 13,2 тысяч до 7,4 тысяч человек.

Сейчас в регионе почти шесть тысяч человек пришлось перевести на дистанционную работу, еще 400 человек вынуждены трудиться в режиме неполного рабочего дня или недели из-за трудностей, переживаемых их предприятиями.

- Несмотря на все сопутствующие трудности, с начала года работу с помощью органов службы занятости нашли 7370 человек, из них почти 1,2 тысяч – это работники, попавшие под сокращение, - сообщает пресс-служба Службы занятости Орловской области.

Кроме того, помогли найти работу 387 инвалидам, 963 предпенсионерам, 382 пенсионерам, 108 одиноким родителям и 492 – многодетным, а временную занятость на каникулах – почти одна тысяча подростков.

- Занятость в виде оплачиваемых общественных работ выручила в трудную минуту более 560 граждан. Безработные, трудоустроенные на общественные работы, а также на временные рабочие места в рамках программы содействия занятости (это еще 167 человек), получали помимо заработка от работодателей материальную поддержку от центров занятости, - поясняют специалисты.

В уходящем году профессиональное обучение от центров занятости прошли более 1,1 тысяч безработных. Среди самых популярных профессий – парикмахеры, мастера по маникюру, швеи, кадровики, флористы, бухгалтеры и охранники. Из них около 20 человек открыли собственное дело, а 286 – стали самозанятыми.

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