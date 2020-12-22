Сотрудники «Орелгосзаказчик» попали под статью из-за скандального ремонта театра Тургенева

Театр Тургенева в Орле Фото: Архив "КП"

В Орле продолжают разбираться со скандальной историей реконструкции юбилейных объектов. Ремонт большинства из них изначально вызывал массу сомнений у общественности, а спустя четыре года итог на лицо.

Одними из первых забило тревогу руководство академического театра Тургенева и «Свободного пространства». Вместо долгожданного обновления - неисправная вентиляция, протечки и трещины, неисправное и небезопасное оборудование.

Как же были сданы и приняты невыполненные работы? Легко. 4 и 5 августа 2016 года Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию зданий, хотя администрации театров акты приемки не подписали.

Уже в 2017 году был составлен список дефектов и замечаний, обнаруженных в ходе эксплуатации. Его направили в «Орелгосзаказчик», но на этом дело и встало. Осенью 2020 года театр Тургенева был вынужден прекратить работу в своем здании и перебраться в Кукольный театр.

В итоге проблемной темой заинтересовывался Следственный комитет и прокуратура. В настоящее время возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями сотрудниками «Орелгосзаказчика». Именно они контролировали процесс реконструкции.

По материалам прокуратуры и УФСБ Следственный комитет установил, что в 2014 году «Орелгосзаказчик» заключил с фирмой ООО «Синктел» договор на реконструкцию театра Тургенева. Подрядчик получил аванс (более 26 миллионов рублей) и принялся за работу. Правда, он неоднократно срывал сроки и выполнил работу только частично.

- При этом должностные лица «Орелгосзаказчик» имели возможность своевременно расторгнуть контракт и взыскать за счет банковской гарантии выплаченный и неотработанный аванс. Однако они направили отказ от своих прав по банковской гарантии. Таким образом, незаконные действия должностных лиц повлекли причинение материального ущерба на общую сумму более 11 миллионов рублей, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

«КП» следит за развитием ситуации.