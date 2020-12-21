«Ростелеком» стал лауреатом бизнес-премии «Орловский БИЗНЕС-2020»

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«Ростелеком» одержал победу в номинации «Телекоммуникации» региональной бизнес-премии «Орловский БИЗНЕС-2020» которая уже в пятый раз отмечает наиболее успешные компании региона, способствующие развитию Орловщины. Экспертный совет оценивал не только экономические показатели претендентов, но и участие их в социальных проектах, а также вклад в формирование положительного имиджа региона. Из-за сложной эпидемиологической обстановки организаторы мероприятия провели церемонию в формате мини-вручений и персонально наградили каждого лауреата этого года.

Михаил Панченко, руководитель АО «Корпорация развития Орловской области»:

«Одной из самых важных задач оператора связи на территории Орловской области является предоставление услуг с оптимальными характеристиками с точки зрения цена-качество. Кроме того, можно отметить клиентоориентированность “Ростелекома”, который регулярно проводит различные акции и предлагает своим абонентам индивидуальные условия обслуживания. Поздравляю вашу команду и желаю дальнейших успехов».

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Победа в номинации “Телекоммуникации” подтверждает надежность и высокое качество услуг “Ростелекома”. При этом такое признание стимулирует нас к развитию продуктов и выводу на рынок новых решений, которые способствуют более комфортной жизни и работе орловцев. Так, недавно мы презентовали решение “Ростелеком Ключ”. Это комплексная услуга как для управляющих компаний, так и для жильцов многоквартирных домов».

Решение «Ростелеком Ключ» помогает сделать жизнь более удобной, комфортной и безопасной. Например, с помощью «Умного домофона» жильцы могут точно знать, кто и когда входил в дом, а также выходить на видеосвязь с посетителем и открывать (или не открывать) ему дверь, в том числе удаленно.

Для управляющих компаний эта услуга -- не просто способ получения дополнительного дохода, но и возможность избежать лишней бумажной волокиты. Так, современный высокотехнологичный сервис позволяет собирать показания счетчиков централизованно и сразу передавать их в управляющую компанию.

Предпринимателям и организациям любых форм собственности «Ростелеком» предлагает цифровые продукты для решения главных задач в бизнесе – оптимизации затрат и роста прибыли. Одно из ключевых направлений деятельности «Ростелекома» – развитие и модернизация инфраструктуры связи, поэтому провайдер продолжит строительство оптических сетей, чтобы компании на территории всего региона обладали равными цифровыми возможностями.

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Филиал в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Брянской и Орловской областей и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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– крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,9 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Региональная бизнес-премия «Орловский БИЗНЕС» учреждена в 2016 году по инициативе информагентства «Орловские новости» и рекламного агентства «Мазов и Ко». Цель премии – подведение бизнес-итогов года. В состав экспертного совета Премии входят ведущие специалисты в сфере бизнеса, первые лица города и общественные деятели. Обладателями премии становятся победители конкурса «Орловский бизнес», нацеленного на выявление лучших компаний региона, работающих в разных сферах экономики. В этом году конкурс проходил в 33 номинациях, среди которых «Агропромышленный комплекс года», «Пищевая промышленность» и другие.