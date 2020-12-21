У льготников в Орле появился новый электронный проездной

Льготными проездными в Орле пользуются пенсионеры, школьники и студенты. И когда их нужно продлевать каждый месяц, это создает очереди в точках продаж. Во время пандемии власти решили максимально упростить систему и сделать ее удобнее. Бумажный проездной можно заменить на электронный.

В этом случае для проезда понадобится лишь бесконтактная банковская карта.

- В современном мире банковская карта все чаще становится универсальным инструментом как для оплаты товаров и услуг, так и для получения доступа к различным городским сервисам и льготам. Данный проект позволяет реализовать на карте «Мир» одновременно функцию платежной и транспортной карты, - говорит Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Чтобы пользоваться банковской картой для оплаты поездок по льготному тарифу, она должна поддерживать бесконтактную технологию оплаты. Если это не так, вы можете поменять карту в своем банке. Если же карты «Мир» в вашем кошельке еще нет, оформить ее можно почти в любом банке. Сейчас их выпускают больше 150 банков по стране, включая все крупные (подробнее - см. «Справка КП»).

Инструкция по применению

Чтобы добавить банковской карте функцию проездного документа и начать ею пользоваться, нужно совершить несколько простых действий. Приводим пошаговый план. Для тех, кто имеет право на льготу и у кого уже есть бесконтактная банковская карта.

• Приходите в один из офисов Сбербанка в г. Орел.

• Предъявите паспорт, бесконтактную банковскую карту платежной системы «Мир», СНИЛС («зеленая карточка» пенсионного страхования) и документ, подтверждающий право на льготу.

• После этого к карте будет привязан электронный социальный проездной. Его можно будет пополнить начиная с 15-го числа месяца, предшествующего месяцу действия проездного билета, по 14-е число месяца действия проездного билета. Например, чтобы воспользоваться льготой в январе, нужно пополнить счет электронного проездного (а не карты) до 14 января.

• Это можно сделать в банкомате Сбербанка или через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Комиссия за такое пополнение не взимается. Также можно подключить услугу «Автоплатеж», чтобы не забывать пополнять проездной каждый месяц.

• Дополнительную информацию о регистрации карты «Мир» и привязке к ней электронного проездного можно получить на сайте оператора автоматизированной системы оплаты проезда АО «РИЦ».

СПРАВКА КП

На данный момент, помимо Орла, такой проект реализуется в Кирове, Брянске, Череповце, Туле, Миассе, Горно-Алтайске, Перми и Чите. Также ведутся переговоры о реализации проекта льготного проезда по бесконтактной карте «Мир» в других городах России.

КСТАТИ

«Мир» - это национальная платежная система. Карту выпускает 151 российский банк, включая крупнейшие. Ее принимают на всей территории страны - в любых пунктах, где есть возможность безналичной оплаты. Ассортимент карт при этом тоже большой. Есть варианты с бесплатным обслуживанием и повышенным кешбэком. Выбрать подходящий банк и тариф можно на сайте www.mironline.ru.

По карте «Мир» предоставляется множество скидок и различных льгот. Подробные условия всех действующих акций для держателей карт национальной платежной системы можно посмотреть на официальном сайте - www.privetmir.ru. Там же нужно обязательно зарегистрировать карту, чтобы пользоваться всеми льготами.