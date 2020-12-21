Праздничные мероприятия в Орловской области на Новый год 2021: «Волшебная зима» ждет в Спасском-Лутовиново

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Коронавирус коронавирусом, как говорится, а праздничное настроение никто не отменял. Новый год 2021 орловцы, как и жители всей страны (и мира) встретят в непривычных новых реалиях. И хотя массовых мероприятий не ожидается, без интересных событий в новогодние каникулы жители и гости региона не останутся. Праздничный марафон «Волшебная зима в Спасском-Лутовиново» ждет гостей со 2 по 10 января.

- Каждый день – новая познавательно-развлекательная программа для семейных и дружеских компаний, игры на свежем воздухе, катание на лошадях - в экипаже и верхом, а также бесплатные мультсеансы. После экскурсий, квестов, прогулок и игр можно будет согреться горячим медовым сбитнем, сваренным на спасских травах, с пирожками и кренделями, - рассказали «КП-Орел» в пресс-службе музея-усадьбы.

Особенным станет пятничный день 8 января. В усадьбе состоится Музейный Бал-маскарад (12+) - с танцевальными историями героев Тургенева, обучением гостей светским танцам XIX века, бальными развлечениями, мастер-классами по изготовлению карнавальных масок и бальных аксессуаров. Участники бала также узнают о традициях дворянского чаепития.

Ну не красота ли? Публикуем полную программу марафона.

2 января, суббота

12.00 – Новогодний квест «Тайны старых деревьев»

13.00 – Мастер-класс «Старинная игрушка», в ходе которого гостям усадьбы предложат изготовить новогоднее елочное украшение в стиле XIX века.

14.00 Познавательное занятие «В какие игры играл Тургенев, пока не стал писателем» с настольным сражением в игру «Гусек»

15.00 Кулинарный мастер-класс с чаепитием

3 января, воскресенье

12.00 Новогодний квест «Клад под старым деревом»

13.00 Мастер-класс «Спасская птичка» и кормление птиц в усадебном парке

14.00 Викторина для взрослых и детей «Записки охотника». Победителей ждут призы!

15.00 Кулинарный мастер-класс «Печенье с предсказанием» и чаепитие

4 января, понедельник

12.00 Квест «Спасская сказка. Сюрприз от Лешего»

13.00 Мастер-класс «Новогодний подсвечник»

14.00 Познавательное занятие «Маги цифр в жизни Тургенева» с опытами по нумерологии

15.00 Кулинарный мастер-класс «Расписной пряник» с чаепитием

5 января, вторник

12.00 Квест «В поисках сказочной капли жизни»

13.00 Мастер-класс «Секреты красоты XIX века»: изготовление розовой воды

14.00 Познавательное занятие «Детство Тургенева»

15.00 Кулинарный мастер-класс «Спасский леденец» с чаепитием

6 января, среда

12.00 Новогодний квест «Лабиринт сокровищ»

13.00 Мастер-класс «Рождественский венок»

14.00 Буриме-поединок «Игры в рифмы» с примиряющим чаепитием

15.00 Кулинарный мастер-класс «Сладкий орешек» с чаепитием

7 января, четверг (Рождество)

12.00 Рождественский квест «Приключения в Спасском парке»

14.00 Мастер-класс «Ангелочек»

15.00 Кулинарный мастер-класс «Рождественские кекс» с чаепитием

8 января, пятница

12.00 Мастер-класс «Карнавальная маска»

13.00 Мастер-класс «Душистый сувенир»

14.30 Музейный бал-маскарад. Гостей ждет танцевальный марафон с обучением для начинающих, бальные игры, шифрованный бальный язык, карточные игры конца XIX века и традиции дворянского чаепития. Действует дресс-код: для дам вечернее платье и печатки, для кавелеров костюмы. Предварительно нужно записаться.

9 января, суббота

12.00 Новогодний квест «В поисках сказочного Степовика»

13.00 Мастер-класс «Спасский сувенир»

14.00 Викторина для взрослых и детей «Сокровища усадебного сада». Победителей ждут призы

15.00 Кулинарный мастер-класс «Снеговичок» с чаепитием

10 января, воскресенье

12.00 Новогодний квест «Спасская сказка. Тайны Бабы Яги»

13.00 Мастер-класс «Спасский оберег»

14.00 Познавательное занятие «Четвероногие охотники»

15.00 Кулинарный мастер-класс с чаепитием «Шоколадный сувенир»

Также каждый день гостей с 12 до 16 часов ждет бесплатный просмотр мультфильмов, игровая программа на свежем воздухе. Помимо этого – экскурсии, катание на лошадях (верхов или в экипаже), фотосессии в карете и другое.

КОГДА? ГДЕ?

2-10 января, Мценский р-н, с. Спасское-Лутовиново, ул. Музейная, 3

Справки и предварительная запись по телефонам 8 (48646)2-72-14 и 8-930-777-09-57.

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