Коронавирус в Орловской области, последние новости на 19 декабря 2020: новые случаи заражения, выздоровления и смертельные исходы

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

COVID-19 продолжает распространяться по регионам России. О его последствия на сегодняшний день рассказал федеральный оперативный штаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 19 декабря 2020 года.

В регионе за сутки заболело еще 179 человек. В общей сложности коронавивирусная инфекция не минула 19 225 жителей области.

Инфографика яндекс.ру

За вчерашний день выписано по выздоровлению еще 200 орловцев: это пациенты, получившие отрицательный тест на COVID-19. Суммарно же статус излечившихся (за все время пандемии) получили 17 247 орловцев.

Инфографика яндекс.ру

К сожалению, сообщает оперативный штаб и печальные новости: еще 3 орловца с подтвержденным диагнозом COVID-19 ушли из жизни. Умерло уже 239 человек.

Инфографика яндекс.ру

Коэффициент распостранения инфекции в регионе за последние дни несколько снизился и составляет 1,02. Количество случаев заражения на 100 тысяч человек - 1876, 8, количество смертей на 100 тысяч человек - 32,0.

Что касается географии распространения болезни, то больше всего COVID затронул самые крупные населенные пункты области. В городе Орле на 19 декабря - 9 842 человека, в Орловком районе - 2375, в Ливенском районе 1 370, во Мценском 1030. Меньше всего заболевших в Краснозоренском и Корсаковском районах области - 92 и 46 соответственно. Такие данные представил региональный оперштаб на 19 декабря.

А ЧТО У СОСЕДЕЙ?

В соседней с Орловской Туле и области число зараженных превышает 20,3 тысячи человек, в Бянской заболело больше 20,7 тысяч человек, в Калужской 19 тысяч, в Курской 18,6 тысячи, в Липецкой чуть более 14 тысяч человек.