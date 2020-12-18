Выплаты на детей от 3 до 7 лет в Орле: изменились условия начисления

Принцип расчета для выплаты пособия на детей от 3 до 7 лет изменился Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области изменились условия для начисления выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Теперь при расчете дохода семьи не будет учитываться ряд пособий: например, ежемесячные выплаты, субсидии. Губернатор Андрей Клычков внес изменения в указ о порядке начислений ежемесячного пособия на детей и теперь те родители, которые ранее не смогли получить деньги на детей, смогут рассчитывать на материальную поддержку. Кому полагается пособие и что нужно знать?

ЕДВ, СУБСИДИИ, АЛИМЕНТЫ НЕ В СЧЕТ

Главным фактором для принятия решений о начислении выплаты на ребенка является доход семьи. Если раньше считались не только заработные платы, но и вообще все поступления, то согласно новому указу многие из них минусуются из семейной казны.

Из общего дохода семьи исключаются:

ЕДВ на ребенка, пособия на детей, пособия многодетным семьям, алименты, которые выплачивает один из родителей на несовершеннолетнего ребенка, субсидии на оплату жилья и коммуналки, а также ежемесячные выплаты тем, кто ухаживает за детьми-инвалидами и инвалидами детства первой группы.

Теперь при расчете дохода эти выплаты не будут учтены. Изменения начнут действовать с 25 декабря 2020 года.

- Граждане, которые в этом году получили отказ в выплате на ребенка от 3 до 7 лет включительно из-за превышения дохода, и являлись получателями вышеперечисленных выплат, могут подать заявление еще раз до конца года, - сообщили "КП-Орел" в пресс-службе Правительства Орловской области.

ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ

Обязательным условием для начисления пособия является факт проживания родителя с ребенком, на которого выплачиваются средства. Коснулись изменения и формата предоставления документов: если они не были получены в рамках межведомственного взаимодействия, заявитель может представить их лично на бумажном носителе.

Еще родители работают в органах госохраны, ФСБ, уголовно-исполнительной системе, полиции, то документы, подтверждающие уровень дохода, они должны предоставить лично в соцзащиту.

СУММА ПОСОБИЯ ПОДРАСТЕТ

Накануне, 17 декабря, Президент России Владимир Путин провел большую пресс-конференцию. И речь не могла не зайти о поддержке семей с детьми. Если сейчас мера государственной поддержки составляет половину прожиточного минимума на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет (учитывая, что доход одного из членов семьи не дотягивает до размера прожиточного минимума), то с 1 января 2021 года пособие подрастет.

Как отметит Владимир Путин, в кабинетах Правительства ситуацию проанализируют и в случае если далеко не все семьи будут дотягивать до прожиточного минимума, то уже с нового года выплата на ребенка достигнет одного ПМ.